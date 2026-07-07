Οι Αρχές στο Οχάιο αναφέρουν ότι δεν γνώριζαν ότι 16 παιδιά, τα οποία περιγράφονται ως «σχεδόν άγρια», ζούσαν μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο περιττώματα. Ανακάλυψαν την υπόθεση τυχαία την περασμένη εβδομάδα, όταν πήγαν στο σημείο για να εκτελέσουν ένταλμα σε βάρος ενός άνδρα για άσεμνη έκθεση.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα όταν έφτασαν στο σπίτι στην κομητεία Βίντον για το ένταλμα σε βάρος του Γκάρι Σάιντερς Β’ και εντόπισαν 16 παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα για το πώς η κατάσταση αυτή παρέμεινε άγνωστη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η έρευνα θεωρείται δύσκολη, καθώς τα παιδιά, τα οποία φέρεται να κρατούνταν απομονωμένα σε ένα δωμάτιο περίπου 3,6 επί 3,6 μέτρων, δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν. «Μία από τις προκλήσεις της έρευνας είναι ότι τα παιδιά έχουν περιορισμούς. Μπορούν να επικοινωνήσουν, αλλά πολύ περιορισμένα, ενώ κάποια καθόλου», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας, Ράιαν Κέιν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το μεγαλύτερο παιδί, ηλικίας 18 ετών, έχει αναπτυξιακή αναπηρία και δεν μπορεί ούτε να γράψει το όνομά του. Ο Σάιντερς, η 33χρονη σύζυγός του, Ελίζαμπεθ Σάιντερς, και οι γονείς του, ο 73χρονος Γκάρι Σάιντερς ο πρεσβύτερος και η 66χρονη Κριστίνα, συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα και αντιμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες για έκθεση παιδιών σε κίνδυνο.

Ο Σάιντερς ήταν 18 ετών και είχε ολοκληρώσει μόνο την ένατη τάξη όταν παντρεύτηκε την Ελίζαμπεθ το 2008, η οποία τότε ήταν 15 ετών, σύμφωνα με αρχεία της κομητείας Μέισον στη Δυτική Βιρτζίνια. Επειδή η Ελίζαμπεθ ήταν ανήλικη, οι γονείς της, Μπράιαν Ράσελ και Λόρι Αν Ρέινς, είχαν υπογράψει την άδεια γάμου μαζί με τους γονείς του Σάιντερς.

Το μεγαλύτερο παιδί γεννήθηκε δύο μήνες μετά τον γάμο. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, τα υπόλοιπα παιδιά είναι ηλικίας 16, 15, 14, 13, 11, 10, 8, 6 και 5 ετών, ενώ υπάρχουν επίσης δίδυμα 4 ετών, δίδυμα 2 ετών και δίδυμα 1 έτους.

Τα παιδιά δεν είχαν πάει ποτέ σχολείο, ενώ παραμένει ασαφές ποιοι είναι οι γονείς όλων, με τον γενικό εισαγγελέα του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, να περιγράφει την υπόθεση ως «ενδοοικογενειακή». Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, στριμωγμένα στο μικρό δωμάτιο που ήταν γεμάτο ανθρώπινα περιττώματα.

«Έμοιαζε πραγματικά με εικόνα τρίτου κόσμου. Δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Αμερική. Δεν μπορώ να βγάλω τη μυρωδιά από πάνω μου», δήλωσε ο Γουίλσον.

Επτά από τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην περιοχή του Κολόμπους, μεταξύ των οποίων δύο σε κέντρα τραύματος. Ο Σάιντερς αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη για το αρχικό ένταλμα έκθεσης, ενώ και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν έως και 16 κατηγορίες για έκθεση παιδιών σε κίνδυνο και εγγύηση 300.000 δολαρίων ο καθένας.

Αν καταδικαστούν για όλες τις κατηγορίες, αντιμετωπίζουν μέγιστη ποινή έως και 192 χρόνια φυλάκισης ο καθένας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.