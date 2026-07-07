Το αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» ισορροπεί ανάμεσα στη χαρά και την αγωνία, με τους ήρωες να αφήνουν πίσω τους παλιές εκκρεμότητες και να ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Ωστόσο, λίγο πριν από τον γάμο του Μανώλη και της Αμαλίας, ένα μυστικό που έρχεται στο φως απειλεί να επισκιάσει τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής τους.

Αναλυτικά όσα έρχονται απόψε στις 22:00:

Η Ισμήνη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης είναι το ήσυχο λιμάνι που έψαχνε εδώ και καιρό κι έτσι αλλάζει στάση απέναντι στην Φρύνη και τον Κωνσταντίνο. Η Αλεξάνδρα, η Ερωφίλη κι η Αμαλία αγωνιούν για τον Μανώλη μετά την προσαγωγή του, καθώς ο Κουράκος τον κρατάει στο κρατητήριο όσο διερευνά την υπόθεση. Η Βασιλική κι ο Στέφανος ανακοινώνουν τα νέα της εγκυμοσύνης στην οικογένεια και η Χάιδω πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η Μαργαρίτα κι η Αναστασία εξομολογούνται η μια στην άλλη την ύπαρξη νέων συντρόφων, κλείνοντας οριστικά την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Η Φιλιώ εκφράζει την επιθυμία να δουλέψει το καλοκαίρι στο καφενείο του Πότη κι εκείνος το δέχεται με χαρά. Η Φρύνη πουλάει το ανθοπωλείο στη Χρυσούλα και σοκάρεται όταν τη βλέπει ανανεωμένη και περιποιημένη να αναλαμβάνει την επιχείρηση. Ο Κουράκος αποσπά ομολογία από τη γυναίκα του δολοφονημένου άντρα κι αφήνει τον Μανώλη ελεύθερο. Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ενός ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να αγοράσει νέο σπίτι. Ο Μανώλης κάνει πρόταση γάμου στην Αμαλία κι όλοι οι ήρωες κατεβαίνουν στα Χανιά προκειμένου να παρευρεθούν στην τελετή. Η Αμαλία, ωστόσο, αποφασίζει να του μιλήσει για το παρελθόν της ενώ ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Δείτε το trailer: