Το «Extreme Makeover: Home Edition», μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες τηλεοπτικές εκπομπές παγκοσμίως, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα για μία καλύτερη καθημερινότητα, μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι!

Το «Extreme Makeover: Home Edition» δεν είναι απλώς μία ανακαίνιση, είναι μία νέα αρχή!

Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, συνεχίζουν τα γυρίσματα του «Extreme Makeover: Home Edition», μεταμορφώνοντας ολοκληρωτικά σπίτια και αλλάζοντας κυριολεκτικά τις ζωές των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτά.

Με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συγκίνηση, το «Extreme Makeover: Home Edition» αναλαμβάνει τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας ή τις συνέπειες φυσικών καταστροφών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, μία μεγάλη και έμπειρη ομάδα επαγγελματικών μεταμορφώνει κάθε σπίτι ανοίγοντας την «πόρτα» σε μία νέα, καλύτερη ζωή.

Αν εσύ ή η οικογένειά σου χρειάζεστε μία νέα αρχή, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/HomeMakeover και ίσως η επόμενη ιστορία που θα αλλάξει να είναι η δική σου.

«EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION»_ Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

#HomeMakeover

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Content Director: Γιάννης Μπίτσικας

Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου

Αρχισυνταξία: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Γεμελιάρης

Οργάνωση Παραγωγής: Σταμάτης Τσάκωνας

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Βαρλάμος

Παραγωγή: Ministare Productions