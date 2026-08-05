Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (5/8).

Είναι το πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο και οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση στα play off.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports Prime Μίλαν – Ίντερ Calcio Italiano Only in Perth

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φερεντσβάρος – ΠΑΟΚ Champions League ποδόσφαιρο γυναικών

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας UEFA Conference League