Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα, κοντά στη Δαμασκό, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο δημόσιων συγκοινωνιών και εξερράγη ενώ το όχημα βρισκόταν κοντά στην πρωτεύουσα.

Ασθενοφόρα στο σημείο της έκρηξης

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στην περιοχή είδε πολλά ασθενοφόρα να κατευθύνονται προς το σημείο της έκρηξης.

Μετά το περιστατικό, ένας κεντρικός δρόμος της Τζαραμάνα έκλεισε για την κυκλοφορία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκε η βόμβα στο όχημα.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση

Οι αρχές διερευνούν την έκρηξη στο μίνι λεωφορείο, ενώ δεν έχει υπάρξει, έως τώρα, αναφορά για ανάληψη ευθύνης.

Η πόλη Τζαραμάνα βρίσκεται κοντά στη Δαμασκό και το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Οι νεότερες πληροφορίες από τα συριακά κρατικά μέσα αναμένεται να καθορίσουν την πλήρη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και την κατάσταση των τραυματιών.