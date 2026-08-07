Με ισχυρούς ανέμους, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνωστικές εκτιμήσεις.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει σταδιακά από την Κυριακή 9 Αυγούστου, με τους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους να ενισχύονται στο Αιγαίο. Η σημαντικότερη επιδείνωση αναμένεται από την Πέμπτη 13 Αυγούστου και έως την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Ήδη στις περισσότερες προσήνεμες περιοχές του Αιγαίου και στα νησιωτικά τμήματα επικρατούν ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ. Ωστόσο, από τις 13 Αυγούστου οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τα 8 έως 9 μποφόρ. Τοπικά, οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τα 10 μποφόρ.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με πιθανές καθυστερήσεις, τροποποιήσεις ή και ακυρώσεις δρομολογίων, εφόσον οι τελικές συνθήκες επιβεβαιώσουν τις συγκεκριμένες εντάσεις των ανέμων.

Γιατί ενισχύονται τόσο πολύ οι άνεμοι

Η σημαντική ενίσχυση των βοριάδων συνδέεται με τη μεγάλη διαφορά βαρομετρικής πίεσης που αναμένεται να δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Ένα ισχυρό αντικυκλωνικό σύστημα κινείται από τη Δυτική και Βορειοδυτική Ευρώπη προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τη μεταφορά αερίων μαζών προς το Αιγαίο και νοτιότερα, ενισχύοντας σημαντικά το μελτέμι.

Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη αναμένεται να κινηθούν προς τη χώρα μας, οδηγώντας σε αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Πτώση έως και 8 βαθμούς

Η μεγαλύτερη πτώση του υδραργύρου αναμένεται το διάστημα από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει κατά περίπου 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η πτώση εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 3 έως 5 βαθμούς.

Έτσι, το σκηνικό του Δεκαπενταύγουστου αναμένεται αρκετά διαφορετικό από εκείνο των προηγούμενων ημερών, με τον υδράργυρο να υποχωρεί αισθητά και τους ισχυρούς βοριάδες να κυριαρχούν.

Παράλληλα με την ενίσχυση των ανέμων και την πτώση της θερμοκρασίας, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλώνονται κυρίως τις μεταμεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες, περίπου από τις 15:00 έως τις 20:00, με μεγαλύτερη πιθανότητα σε περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους.

Για τους ταξιδιώτες του Δεκαπενταύγουστου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κυρίως στις μετακινήσεις με πλοίο, καθώς η ένταση των ανέμων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.