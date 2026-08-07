Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή των Ακαδημιών της Άρσεναλ, Μπίλι Βίγκαρ, προχωρά σε νέα μέτρα ασφαλείας, ανακοινώνοντας την απαγόρευση των συμπαγών προστατευτικών περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου σε όλες τις κατηγορίες του National League System.

Η Αγγλική Ομοσπονδία είχε ξεκινήσει έρευνα, για τον 21χρονο, ο οποίος υπέστη βαριά εγκεφαλική κάκωση όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τσιμεντένιο προστατευτικό τοίχωμα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια αγώνα της Premier Division της Isthmian League, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Τσίτσεστερ Σίτι, ομάδα της έβδομης κατηγορίας.

«Όλα τα υφιστάμενα συμπαγή εμπόδια από τούβλα, τσιμεντόλιθους ή σκυρόδεμα θα πρέπει να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό, όπου αυτό είναι εύλογα εφικτό. Στις περιπτώσεις που η αποξήλωσή τους δεν είναι δυνατή για λόγους στατικής ή κατασκευαστικής φύσης, θα πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλα προστατευτικά υλικά», ανέφερε στην ανακοίνωση της η Ομοσπονδία.

Η FA έχει ήδη ενημερώσει τους συλλόγους που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες πως είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ασφαλείας.