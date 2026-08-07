Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία μετά τον εντοπισμό άγνωστων drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση της Bundeswehr, όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς πρόκειται για υποδομή υψηλής στρατηγικής σημασίας και οι επαναλαμβανόμενες πτήσεις εγείρουν ερωτήματα για το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Leipziger Volkszeitung, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν επανειλημμένες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη στρατιωτική εγκατάσταση στο Oberviechtach της Βαυαρίας. Η παρουσία των drones οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες επιχειρούν να εξακριβώσουν την προέλευση και τον σκοπό των υπερπτήσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό ποιος τα χειριζόταν.



Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς στη συγκεκριμένη βάση πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης των συστημάτων αεράμυνας Patriot, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο από τη Γερμανία όσο και από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Η ευαισθησία της εγκατάστασης καθιστά κάθε μη εξουσιοδοτημένη πτήση ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης εγρήγορσης για την προστασία κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών.



Το συμβάν προστίθεται σε σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές στη Γερμανία. Οι αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για πιθανή επιχείρηση κατασκοπείας ή άλλη μορφή υβριδικής απειλής, καθώς και αν οι πτήσεις συνδέονται με προσπάθεια συλλογής πληροφοριών για στρατιωτικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την άμυνα.



Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για την προέλευση ή τους χειριστές των drones. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας αξιολογούν το διαθέσιμο υλικό, προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για οργανωμένη επιχείρηση παρακολούθησης με στόχο ευαίσθητες στρατιωτικές υποδομές.