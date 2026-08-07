Την πρόθεσή του να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να διαταράξει τις πιθανότητες επανασύνδεσης με τη βασιλική οικογένεια εκφράζει ο πρίγκιπας Χάρι, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του.

Ο δούκας του Σάσεξ βρέθηκε τον περασμένο μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι και πριγκίπισσα Λίλιμπετ, δίνοντας την ευκαιρία στον βασιλιά Κάρολο να δει από κοντά τα εγγόνια του για πρώτη φορά από το 2022.

Στόχος του 41χρονου είναι η παρουσία του πατέρα του στους Αγώνες Invictus που θα διεξαχθούν το επόμενο καλοκαίρι στο Μπέρμιγχαμ.

Σε δηλώσεις που επικαλείται η εφημερίδα Mirror, πρόσωπο από το περιβάλλον του ανέφερε:

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Χάρι χάρηκε ιδιαίτερα τον χρόνο που πέρασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με την οικογένειά του, ειδικά επειδή είχε την ευκαιρία να δει τον πατέρα του μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Τα τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά φορτισμένα συναισθηματικά για εκείνον. Πλέον βρίσκεται σε ένα σημείο όπου θέλει όχι μόνο να επισκέπτεται συχνότερα την πατρίδα του, αλλά και να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.

Αν ο βασιλιάς παρευρεθεί στους Αγώνες Invictus του επόμενου έτους και εμφανιστεί δημόσια μαζί του, θα πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για όλους. Ο Χάρι θέλει οι Αγώνες του Μπέρμιγχαμ να είναι οι καλύτεροι που έχουν γίνει ποτέ και θα ήταν ακόμη πιο ξεχωριστό αν είχε στο πλευρό του ολόκληρη την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου και του βασιλιά».

Η στάση απέναντι στα υπόλοιπα μέλη και το χάσμα με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η απόφαση του δούκα να διατηρήσει χαμηλούς τόνους ώστε να μην διαταραχθεί το κλίμα.

Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις που προτίθεται να κάνει ο πρίγκιπας Χάρι, η ίδια πηγή σημείωσε:

«Έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι επιθυμεί τη συμφιλίωση με την οικογένειά του. Επομένως, είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειάζεται για να βελτιωθούν οι σχέσεις τους και αυτό σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει αυτή την προσπάθεια σε κίνδυνο».

Παρά τις επαφές που υπήρξαν με τον πατέρα του και τη βασίλισσα Καμίλα, η απόσταση ανάμεσα στον ίδιο και τον αδελφό του, πρίγκιπα της Ουαλίας Ουίλιαμ, καθώς και τη σύζυγό του Κάθριν, παραμένει, χωρίς να επιβεβαιώνεται αν υπήρξε κάποια επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.