Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ένα ζευγάρι Αμερικανών που είχε φιλοξενήσει και στηρίξει για περίπου δύο χρόνια τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στην Κυψέλη.

Το ζευγάρι, που μίλησε στη Daily Mail υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι έμαθε για τη σύλληψη του νεαρού από κοινό φίλο και αδυνατεί να συνδέσει τον άνθρωπο που γνώριζε με την υπόθεση για την οποία κατηγορείται.

«Είναι ασύλληπτο», ανέφεραν, τονίζοντας ότι δυσκολεύονται να πιστέψουν πως ο άνθρωπος που φιλοξένησαν και αντιμετώπισαν σαν μέλος της οικογένειάς τους είναι σήμερα αντιμέτωπος με τόσο σοβαρές κατηγορίες.

Τον γνώρισαν στη Μόρια όταν ήταν 16 ετών

Το ζευγάρι γνώρισε τον Αφγανό στη Λέσβο το 2016, όταν εργαζόταν ως εθελοντής σε προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια. Εκείνη την περίοδο, ο 16χρονος εργαζόταν ως εθελοντής μεταφραστής για ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν, έχασε το σπίτι του μετά από φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια επεισοδίων στον καταυλισμό. Η σχέση που ανέπτυξαν μαζί του ήταν ιδιαίτερα στενή. Ο νεαρός τούς αποκαλούσε «μαμά» και «μπαμπά», ενώ είχε αναπτύξει σχέση και με τους δύο ενήλικους γιους του ζευγαριού.

Η γυναίκα τον βοηθούσε να μάθει αγγλικά και τον στήριζε στην προσπάθειά του να μορφωθεί. Παρέμεινε στη Λέσβο έως το 2018, ενώ το ζευγάρι επέστρεψε στην Ατλάντα. Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν το 2019, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ευρώπη.

«Δεν είναι ο Σαρίφ που γνώρισα ως έφηβο»

Η γυναίκα περιέγραψε στη Daily Mail το σοκ που ένιωσε όταν πληροφορήθηκε τη σύλληψή του. «Όταν άκουσα τα νέα, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια. Δεν μοιάζει πραγματικό. Είναι σαν να πρόκειται για έναν εφιάλτη από τον οποίο περιμένω να ξυπνήσω», ανέφερε.

Όπως είπε, εξακολουθεί να αισθάνεται σαν μητέρα για «εκείνο το αγόρι που πλέον είναι ενήλικας».

Το ζευγάρι υποστήριξε ακόμη ότι κατά την περίοδο που τον γνώριζε δεν είχε παρουσιάσει βίαιη ή ακραία συμπεριφορά. Αντίθετα, όπως ανέφεραν, αντιμετώπιζε ορισμένες δυσκολίες που απέδιδαν στην εφηβεία και στο σοβαρό τραύμα που είχε βιώσει λόγω του πολέμου και της προσφυγιάς.

«Οτιδήποτε κι αν πω αποτελεί εικασία. Όμως είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Σαρίφ που γνώρισα ως έφηβο δεν είναι ο Σαρίφ του σήμερα», ανέφερε ο άνδρας. Η σύζυγός του χαρακτήρισε τις αντιδράσεις του νεαρού εκείνη την περίοδο «φυσιολογικά εφηβικά ξεσπάσματα», σημειώνοντας παράλληλα ότι, όπως πολλοί πρόσφυγες, είχε βιώσει «έντονο τραύμα».

Η τραγική ιστορία της οικογένειάς του

Η ζωή του 26χρονου είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν μέσα από αυτοβιογραφικό βίντεο κινουμένων σχεδίων, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει και βιβλίο απομνημονευμάτων με τίτλο «From Hell to Home: How Loss, Exile, and Hope Built the Man I Became».

Στο έργο αυτό φέρεται να περιγράφει τις απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του και την προσφυγική του πορεία.

Σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, ο πατέρας και ένας αδελφός του σκοτώθηκαν από τους Ταλιμπάν, ενώ η μητέρα, η αδελφή του και ένας ακόμη αδελφός του έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση αυτοκτονίας.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Ελίζαμπεθ Ρος

Ο 26χρονος Αφγανός κρατείται στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η 38χρονη Βρετανίδα και χριστιανή ιεραπόστολος εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, έχει τηρήσει το δικαίωμα της σιωπής, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έχει παραδεχθεί ότι μετέφερε τη βαλίτσα με τη σορό, αρνούμενος ότι ήταν εκείνος που σκότωσε τη γυναίκα.

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά πλέον τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις καταθέσεις και τις κινήσεις των εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων και η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου.