Μια ιστορία που συγκινεί έρχεται από το Πόρτο Γερμενό, μία εβδομάδα μετά την καταστροφική φωτιά. Ένας σκύλος που αγνοούνταν μετά την πυρκαγιά κατάφερε, παρά τα σοβαρά τραύματά του, να επιστρέψει μόνος του στο σπίτι όπου τον φρόντιζαν πριν ξεσπάσουν οι φλόγες.

Το ζώο εμφανίστηκε Παρασκευή 7 Αυγούστου, εξαντλημένο και με σοβαρά εγκαύματα στις πατούσες. Παρά την κατάστασή του, κατάφερε να φτάσει μέχρι το μέρος που γνώριζε και όπου, πριν από την πυρκαγιά, είχε βρει φροντίδα και ασφάλεια.

Η ιστορία του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της Dogs’ Voice, η οποία ενημέρωσε ότι ο σκύλος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε κτηνιατρείο, πρόκειται να μεταφερθεί σε κλινική, όπου θα νοσηλευτεί εντατικά.

«Βρήκε τη δύναμη να φτάσει μέχρι το μέρος που αισθανόταν ασφαλής»

Στην ανάρτησή της, η Dogs’ Voice αναφέρεται στην «επόμενη ημέρα» μιας μεγάλης καταστροφής, όταν οι φωτιές έχουν πλέον φύγει από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά οι συνέπειές τους εξακολουθούν να αποκαλύπτονται.

«Εκεί που η επικαιρότητα έχει αλλάξει, οι σταθμοί μπορεί να έχουν κλείσει, όλα επιστρέφουν σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Εκεί εμφανίζονται τα ζώα που αγνοούνται, αν ζουν, και οι ιστορίες τους», αναφέρει η οργάνωση.

«Ο σκύλος αυτός επέστρεψε στο σπίτι που τον φρόντιζαν στο Πόρτο Γερμενό σήμερα. Εξαντλημένος, με εγκαύματα στις πατούσες, σε σοβαρή κατάσταση. Βρήκε τη δύναμη να φτάσει μέχρι το μέρος που μέχρι πριν αισθανόταν ασφαλής».

«Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και μας επιτρέπετε να βοηθάμε, να προσφέρουμε σε αυτά τα ζώα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή γιατί πίσω μας είστε όλοι εσείς», αναφέρει η οργάνωση.

Η Dogs’ Voice δεσμεύτηκε να ενημερώνει για την πορεία της υγείας του, εκφράζοντας την ευχή ο σκύλος να καταφέρει να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του.

Μέσα στην καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά, η επιστροφή του στο μοναδικό μέρος που αναγνώριζε ως ασφαλές μετατρέπεται σε μια μικρή ιστορία επιβίωσης και ελπίδας.