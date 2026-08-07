Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχλάδια στην Σητεία Λασιθίου , στην Κρήτη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ, ενώ στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σητείας. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου