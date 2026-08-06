Η Γερμανία διαθέτει σήμερα μόλις ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα και οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δοκιμάζουν χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση ακόμη και στο εσωτερικό της χώρας, καθώς θεωρείται ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης εμφανίζεται με περιορισμένες δυνατότητες στον τομέα της εναέριας πυρόσβεσης.

Το θέμα ανέδειξε εκτενές δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung, το οποίο επιχειρεί να εξηγήσει γιατί το Βερολίνο δεν έχει επενδύσει σε μεγαλύτερο στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών, παρά την αυξανόμενη απειλή των δασικών πυρκαγιών.

Οι περιοχές με παλιά πυρομαχικά αλλάζουν τα δεδομένα

Ένας από τους βασικούς λόγους που επικαλούνται οι γερμανικές αρχές είναι η ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων όπου παραμένουν θαμμένα πυρομαχικά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μόνο στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας περίπου 155.000 εκτάρια χαρακτηρίζονται ως περιοχές με μη εκρηγμένα πυρομαχικά. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το Εθνικό Πάρκο Μίριτς, όπου πρόσφατα κάηκαν περίπου 400 εκτάρια.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, μια πυρκαγιά μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις παλιών πυρομαχικών, εκτοξεύοντας θραύσματα ακόμη και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τα πληρώματα που επιχειρούν από αέρος.

Γιατί δεν αρκεί να πετούν ψηλότερα τα αεροσκάφη

Θεωρητικά, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη θα μπορούσαν να πραγματοποιούν ρίψεις από μεγαλύτερο ύψος ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος.

Οι ειδικοί, όμως, επισημαίνουν ότι έτσι μειώνεται αισθητά η ακρίβεια των ρίψεων. Σε μεγάλες δασικές εκτάσεις, όπως συμβαίνει στη Γαλλία ή την Ισπανία, μια μικρή απόκλιση δεν επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα. Στη Γερμανία, όπου πολλές πυρκαγιές εκδηλώνονται σε μικρότερες εστίες, απαιτούνται πολύ πιο στοχευμένες επιχειρήσεις.

Το επιχείρημα για τις λίμνες αμφισβητείται

Ένα ακόμη επιχείρημα αφορά τις κατάλληλες υδάτινες επιφάνειες που απαιτούνται για τα αμφίβια αεροσκάφη τύπου Canadair.

Ωστόσο, έρευνα του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής κατέγραψε μόνο στο Μεκλεμβούργο εννέα λίμνες που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για ασφαλή υδροληψία.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει επίσης ότι το 2022 δύο ιταλικά Canadair επιχειρούσαν κανονικά στις μεγάλες πυρκαγιές του Χαρτς, γεγονός που ενισχύει όσους θεωρούν ότι το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά γεωγραφικό.

Η μοναδική Hexe 1 καλύπτει ολόκληρη τη χώρα

Από το 2024, το μοναδικό πυροσβεστικό αεροσκάφος της Γερμανίας, η Hexe 1, σταθμεύει κάθε αντιπυρική περίοδο στην περιοχή του Χαρτς.

Το αεροσκάφος ανήκει στην πολωνική εταιρεία MZL, η οποία παρέχει τόσο το πλήρωμα όσο και τη συντήρησή του μέσω σύμβασης με τις τοπικές αρχές.

Η αποστολή του είναι να πραγματοποιεί τις πρώτες κρίσιμες ρίψεις σε δύσβατες περιοχές, ώστε να περιορίζεται η εξάπλωση της φωτιάς μέχρι να αναπτυχθούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε αντίθεση με τα Canadair, δεν πραγματοποιεί υδροληψία κατά την πτήση. Ανεφοδιάζεται στο έδαφος, όπου ειδικά διαμορφωμένα σημεία επιτρέπουν τη φόρτωση περίπου 2.300 λίτρων νερού μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό.

Η λύση της Γερμανίας είναι τα ελικόπτερα και ο ευρωπαϊκός στόλος

Η γερμανική στρατηγική βασίζεται κυρίως στα ελικόπτερα της Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία μεταφέρουν ειδικούς κάδους πυρόσβεσης και μπορούν να επιχειρούν σε μικρότερες λίμνες με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Παράλληλα, η χώρα στηρίζεται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό rescEU, ο οποίος διαθέτει σήμερα στόλο 28 πυροσβεστικών αεροσκαφών για την υποστήριξη κρατών που αντιμετωπίζουν μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει την προμήθεια 12 νέων Canadair DHC 515 και πέντε πυροσβεστικών ελικοπτέρων, συνολικού κόστους περίπου 600 εκατ. ευρώ, όμως οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται να ξεκινήσουν το 2028.