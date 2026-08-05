Την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 20:30, το MEGA μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη ρεβάνς του Ολυμπιακού απέναντι στην ολλανδική Ναϊμέγκεν, για τα προκριματικά του UEFA Champions League.

Η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει στον επαναληπτικό την περσινή έκπληξη του ολλανδικού πρωταθλήματος, η οποία επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Έπειτα από την ισοπαλία του πρώτου αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο «Goffertstadion» με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα play-offs και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής τους πορείας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η δράση μεταφέρεται στο Post-Game. Το αθλητικό team του MEGA αναλύει τις σημαντικότερες φάσεις, μεταφέρει αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, όλο το ρεπορτάζ από το «τρίτο ημίχρονο» και την εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση του αγώνα.

Την εκπομπή παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Το UEFA Champions League επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά στο MEGA, ανοίγοντας την αυλαία της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν με πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τελικό σφύριγμα του αγώνα.

Όσα συμβαίνουν στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά γήπεδα, παίζουν και φέτος στο MEGA.

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2026:

Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός | 20:30

Post-game | 22:30