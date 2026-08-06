Η εκπομπή «Action Τώρα» κάνει πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου, στις 09:50, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Action 24.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης κάθε μέρα στις 09:50 το πρωί, από Δευτέρα έως και Παρασκευή παρουσιάζουν και αναλύουν ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο την στιγμή που συμβαίνει.

Με ταχύτητα , δυναμισμό και άποψη, οι δύο καταξιωμένοι δημοσιογράφοι συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά μαζί να καταγράφουν όλα τα σημαντικά γεγονότα που αφορούν την καθημερινότητα μας, την οικονομία , την κοινωνία αλλά και την πολιτική. Με ειδήσεις από το κέντρο αλλά και από την περιφέρεια.

Δίπλα τους όλος ο δημοσιογραφικός μηχανισμός του ACTION 24 που βρίσκεται παντού σε ολόκληρη την χώρα .

Από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 09:50 «ACTION ΤΩΡΑ» στο ACTION 24.