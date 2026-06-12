Με χιουμοριστική διάθεση και μια απρόσμενη τηλεοπτική στιγμή ξεκίνησε η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Action24 με τη Ντόρα Κουτροκόη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εμφανίστηκε να γυρίζει την πλάτη τόσο στον συμπαρουσιαστή της όσο και στους τηλεθεατές, δίνοντας αμέσως διαφορετικό τόνο στην έναρξη της εκπομπής. Με αυτοσαρκαστική διάθεση, η Ντόρα Κουτροκόη σχολίασε πως έχει τις «στραβές» της, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό. «Έχω κάθε δικαίωμα να έχω τις στραβές μου! Δεν μου αρέσει τίποτα σήμερα!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ντόρα Κουτροκόη.

«Είναι Παρασκευή, ούτε αυτό σε κάνει να νιώθεις καλύτερα; Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι; Ο κόσμος θέλει να σε βλέπει», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γρηγοριάδης.