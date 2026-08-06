Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σήμερα σε ένα παλαιστινιακό χωριό στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, τραυματίζοντας κάτοικους και καταστρέφοντας σπίτια και τη μοναδική του πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τελευταίο χρονικά περιστατικό στον κατεχόμενο έδαφος, σύμφωνα με κατοίκους και τον ισραηλινό στρατό.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στην απομονωμένη τοποθεσία Χιρμπέτ αλ-Τούλα είδαν κτίρια μαυρισμένα από τη φωτιά και τον καπνό, το εσωτερικό τριών σπιτιών εντελώς κατεστραμμένο από τις φλόγες, όπως και γκράφιτι στα εβραϊκά πάνω στα υπόλοιπα κτίρια.

Τα δέκα ηλιακά πάνελ στα οποία υπολογίζει η κοινότητα των περίπου εκατό κατοίκων για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είχαν σπάσει επίσης και επομένως είχαν αχρηστευτεί.

Ο Ραντουάν Αμπού Τζούντι, του οποίου το σπίτι κάηκε, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περίπου 40 έποικοι επιτέθηκαν στο χωριό και ότι η γυναίκα του και η κόρη του τραυματίστηκαν.

“Οι έποικοι άρχισαν να πετούν πέτρες”, δήλωσε. “Στη συνέχεια άρχισαν να ψεκάζουν κάτι και να βάζουν φωτιά στο δωμάτιο”.

Συνολικά, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε αργά χθες, Τετάρτη, σύμφωνα με κατοίκους.

Ο ισραηλινός στρατός, που έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη από το 1967, επιβεβαίωσε ότι άνθρωποι τραυματίστηκαν και σπίτια πυρπολήθηκαν σε επίθεση “από Ισραηλινούς πολίτες”, λέγοντας ότι “καταδικάζει με έντονο τρόπο” το περιστατικό.

“Οι ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή πριν φθάσουν οι στρατιώτες”, διευκρίνισε.

“Από τη στιγμή όπου άρχισε η επίθεση μέχρι το ξημέρωμα, μείναμε εδώ να σβήνουμε τις φωτιές και να βοηθάμε τους τραυματίες”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Αουάντ, ένας άλλος κάτοικος, του οποίου ο γιος τραυματίστηκε.

Το Χιρμπέτ αλ-Τούμπα είναι ένα χωριό που βρίσκεται στην περιοχή Μασάφερ Γιάτα, όπου οι κοινότητες των βοσκών αντιμετωπίζουν τακτικά τη βία των εποίκων και τις κατεδαφίσεις σπιτιών από τον στρατό, ο οποίος κήρυξε ορισμένα τμήματα του τομέα αυτού “ζώνη βολής” για τα στρατεύματά του.

Ο στρατός δήλωσε ότι θα διενεργήσει έρευνα, αλλά οι Παλαιστίνιοι και οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαμαρτύρονται ότι τέτοιες έρευνες σπάνια καταλήγουν σε διώξεις και δηλώνουν ότι οι βίαιοι έποικοι μπορούν να δρουν με πλήρη ατιμωρησία, με την υποστήριξη του στρατού όταν ξεσπούν συγκρούσεις.

Η βία έχει εκτιναχθεί στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κυρίως με επιθέσεις σχεδόν καθημερινές από εποίκους και τακτικές επιδρομές σε παλαιστινιακά χωριά.

Περίπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.