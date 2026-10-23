Αντιμέτωπη με τη συνεχιζόμενη δημογραφική συρρίκνωση βρίσκεται η Κίνα, καθώς ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το 2025, προκαλώντας την κινητοποίηση της κυβέρνησης για την ενίσχυση των γεννήσεων.

Το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερα μέτρα στήριξης των οικογενειών, με στόχο τη σταθεροποίηση του αριθμού των γεννήσεων και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την απόκτηση και την ανατροφή παιδιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η κινεζική κυβέρνηση καλείται να βελτιώσει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών που επηρεάζουν την οικογενειακή ζωή.

Στο επίκεντρο φορολογία, στέγαση και κοινωνική ασφάλιση

Κατά τη συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου επισημάνθηκε ότι απαιτούνται παρεμβάσεις σε τομείς που συνδέονται άμεσα με την απόφαση των πολιτών να δημιουργήσουν οικογένεια.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν τον γάμο, τον τοκετό, την ανατροφή των παιδιών και την εκπαίδευση.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη προσαρμογών στη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και τη στεγαστική πολιτική, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τις οικογένειες.

Στόχος του Πεκίνου είναι η οικοδόμηση μιας «κοινωνίας φιλικής προς τη γονιμότητα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.

Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μείωσης του πληθυσμού

Η νέα κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά τη δημογραφική υποχώρηση που καταγράφηκε το 2025, όταν ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τέταρτο διαδοχικό έτος.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανάγκη για πολιτικές που θα στηρίζουν τους πολίτες στην απόκτηση παιδιών και θα συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των γεννήσεων.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα νέα οικονομικά επιδόματα ή φορολογικές ελαφρύνσεις, με την κυβέρνηση να περιορίζεται στον καθορισμό των βασικών κατευθύνσεων της δημογραφικής πολιτικής της.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ το ζητούμενο πλέον είναι η εξειδίκευση των μέτρων και ο βαθμός στον οποίο θα μπορέσουν να ανακόψουν τη συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού της χώρας.