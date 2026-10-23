Στην δικαιοσύνη βρίσκεται μια λίστα 49 αγώνων που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες του διαιτητή-μάρτυρα για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Στα 49 αυτά ματς δεν υπάρχει κάποιο που να αφορά τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τουλάχιστον σε επίπεδο ανδρών.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για αγώνες μικρών κατηγοριών ή παιδικών πρωταθλημάτων, ωστόσο συμπεριλαμβάνονται και κάποια παιχνίδια του επαγγελματικού μπάσκετ.

Αναλυτικά οι αγώνες:

1. Εθνικός Πειραιά – Προμηθέας Πατρών, στις 8 Ιουνίου 2016, για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών.

2. Γ.Σ. Φάρος Λάρισας (ΓΣΛ Φάρο) – Άρης, στις 17 Μαρτίου 2018, για την Basket League.

3. Τρίκαλα – Πανιώνιος, στις 10 Απριλίου 2018, για την Basket League.

4. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός, στις 3 Μαΐου 2018, για την Α΄ ΕΣΚΑ.

5. Διαγόρας Δρυοπιδέων – Ιωνικός Νικαίας, στις 15 Δεκεμβρίου 2018, για την Α2.

6. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Αιγάλεω, στις 19 Ιανουαρίου 2019, για τη Γ΄ Εθνική.

7. Καστοριά – Φάρος Λάρισας, στις 9 Φεβρουαρίου 2019, για την Α2.

8. Αταλάντη – ΟΦΗ, στις 17 Φεβρουαρίου 2019, για τη Β΄ Εθνική.

9. Ν.Ε. Μεγαρίδας – Αιγάλεω, στις 17 Μαρτίου 2019, για τη Γ΄ Εθνική.

10. Χίος – ΟΦΗ, στις 5 Μαΐου 2019, για τη Γ΄ Εθνική.

11. Προμηθέας – Ιωνικός Νικαίας, στις 5 Οκτωβρίου 2019, για την Basket League.

12. Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ, στις 12 Οκτωβρίου 2019, για την Basket League.

13. Προμηθέας Πατρών – Λαύριο, στις 7 Δεκεμβρίου 2019, για την Basket League.

14. Ιωνικός Νικαίας – Πανιώνιος, στις 21 Δεκεμβρίου 2019, για την Basket League.

15. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Μαρούσι, στις 19 Ιανουαρίου 2020, για τη Β΄ Εθνική.

16. Λαύριο – Περιστέρι, στις 1 Φεβρουαρίου 2020, για την Basket League.

17. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, στις 16 Φεβρουαρίου 2020, για το Κύπελλο Ελλάδας.

18. Οι αγώνες του Προμηθέα Πατρών στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων το καλοκαίρι του 2020.

19. Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ, στις 27 Δεκεμβρίου 2020, για την Basket League.

20. Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών, στις 4 Απριλίου 2021, για την Basket League.

21. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, στις 14 Απριλίου 2021, για την Basket League.

22. Ακαδημία ΔΕΚΑ – Προμηθέας Πατρών, στις 5 Σεπτεμβρίου 2021, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων.

23. Ιωνικός Νικαίας – Άρης, στις 9 Οκτωβρίου 2021, για την Basket League.

24. Αιγάλεω – Πανιώνιος, στις 24 Οκτωβρίου 2021, για τη Β΄ Εθνική.

25. Λαύριο – Ιωνικός Νικαίας, στις 6 Νοεμβρίου 2021, για την Basket League.

26. Δούκας – ΠΑΟ, στις 4 Δεκεμβρίου 2021, για το πρωτάθλημα Εφήβων.

27. Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών, στις 22 Ιανουαρίου 2022, για το πρωτάθλημα U18 Rising Stars.

28. ΠΑΟ – Προμηθέας Πατρών, στις 6 Φεβρουαρίου 2022, για το πρωτάθλημα U18.

29. Διαγόρας Ρόδου – Αίολος Αγυιάς, στις 13 Φεβρουαρίου 2022, για τη Γ΄ Εθνική.

30. Καρδίτσα – Ιωνικός Νικαίας, στις 8 Απριλίου 2023, για την Basket League.

31. Προμηθέας Πατρών – Καλαμάτα, στις 10 Απριλίου 2023, για τη Γ΄ Εθνική.

32. Δίων Κυπαρισσίας – Προμηθέας Πατρών, στις 30 Απριλίου 2023, για τη Γ΄ Εθνική.

33. Ηλυσιακός – Προμηθέας 2014, στις 24 Οκτωβρίου 2024, για τη National League.

34. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, στις 16 Νοεμβρίου 2024, για την Basket League.

35. Απόλλων Πάτρας – Προμηθέας 2014, στις 17 Φεβρουαρίου 2025, για τη National League.

36. Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ, στις 8 Μαρτίου 2025, για την Basket League.

37. Προμηθέας 2014 – Αίολος Αγυιάς, στις 22 Μαρτίου 2025, για τη National League.

38. Αθηναϊκός – ΠΑΟ, στις 23 Μαρτίου 2025, για το πρωτάθλημα γυναικών.

39. Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ, στις 23 Μαρτίου 2025, για την Basket League.

40. Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και Παύλου Λεμεσού, στις 10 Μαΐου 2025, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

41. Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, στις 11 Μαΐου 2025, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

42. Δάφνη Δαφνίου – Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, στις 14 Μαΐου 2025, για τη National League 2.

43. ΑΓΕΧ – Δόξα Λευκάδας, στις 20 Οκτωβρίου 2025, για την Elite League.

44. Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β΄, στις 20 Ιανουαρίου 2026, για τη National League.

45. Προμηθέας Πατρών – Άρης, στις 24 Ιανουαρίου 2026

46. Λαύριο – Κόροιβος Αμαλιάδας, στις 21 Φεβρουαρίου 2026, για την Elite League.

47. Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, στις 29 Μαρτίου 2026, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

48. Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Υπατία, στις 30 Μαρτίου 2026, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

49. ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός, στις 4 Απριλίου 2026, για την Elite League.