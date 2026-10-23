Η μετακόμιση σε μια νέα πόλη μπορεί να αποδειχθεί μια ιδιαίτερα κερδοφόρα απόφαση. Η πρωτεύουσα του Κάνσας, Τοπίκα, ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα κινήτρων μετεγκατάστασης, όπου όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και ετοιμάσουν βαλίτσες για τα Μεσοδυτικά των Η.Π.Α. μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 15.000 δολάρια σε μετρητά.



Ωστόσο, απαιτείται σχετική προσπάθεια, καθώς το πρόγραμμα με την ονομασία «Choose Topeka» συνδέεται άμεσα με εργοδότες της κομητείας Σόουνεϊ.

Όπως συμβαίνει με κάθε δωρεάν χρηματοδότηση, η πρωτεύουσα του Κάνσας θέτει ορισμένους αυστηρούς όρους πριν μοιράσει τα χρήματα. Οι αρχές της πόλης προτρέπουν τους ενδιαφερόμενους να κάνουν ορισμένα βήματα πριν υποβάλουν την αίτησή τους.



Για παράδειγμα, όποιος συμπληρώνει τη φόρμα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας σε εργοδότη της κομητείας Σόνι για να θεωρηθεί επιλέξιμος. Παράλληλα, είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε τις προθέσεις της νέας σας δουλειάς πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, καθώς δεν προσφέρουν όλοι οι εργοδότες κίνητρα μετεγκατάστασης, αφού η συμμετοχή είναι εθελοντική και αφορά συγκεκριμένες θέσεις.



Η ιστορική πόλη των 178.941 κατοίκων διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης προορίζεται συνήθως για «δύσκολες προς κάλυψη θέσεις» που απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες, εκπαίδευση ή εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις, με περισσότερες από 50 εταιρείες να συμμετέχουν ήδη.

Οι προϋποθέσεις για την επιχορήγηση

Για να δικαιούστε την οικονομική ενίσχυση, πρέπει να πληροίτε τέσσερις βασικές προϋποθέσεις σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα:

Αποδεικτικό μισθού από εργοδότη της κομητείας Σόνι (ελάχιστο όριο 50.000 δολάρια)

Αποδεικτικό αγοράς κατοικίας στην κομητεία Σόνι

Η αίτηση πρέπει να παραληφθεί πριν από τη μόνιμη μετεγκατάσταση

Να είστε νόμιμος πολίτης των ΗΠΑ ή να έχετε καθεστώς νόμιμου αλλοδαπού

Τα χρήματα περιορίζονται σε ένα άτομο ανά νοικοκυριό, πράγμα που σημαίνει ότι μια ολόκληρη οικογένεια δεν θα μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα από 15.000 δολάρια.



Η κομητεία έχει επίσης προβλέψει κονδύλια για τους αποκαλούμενους «μπουμερανγκ» αιτούντες.



Πρόκειται για άτομα που ζούσαν παλαιότερα στην κομητεία Σόνι, μετακόμισαν αλλού, αλλά τώρα ενδιαφέρονται να επιστρέψουν για να ζήσουν και να εργαστούν στην τοπική κοινότητα.

Μια πόλη με πλούσια ιστορία και κουλτούρα

Το Κάνσας αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς το Τοπίκα σφράγισε τη σημαντική δικαστική απόφαση «Brown v. Board of Education».



Η απόφαση-σταθμός του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 1954 έκρινε ότι ο φυλετικός διαχωρισμός των παιδιών στα δημόσια σχολεία ήταν αντισυνταγματικός.



Εκτός από την πλούσια ιστορία της, η πόλη —που βρίσκεται περίπου 60 μίλια δυτικά του Κάνσας Σίτι— διαθέτει μια ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική σκηνή, όπου το Trip Advisor χαρακτήρισε το Truckhenge, έναν ταξιδιωτικό προορισμό «τύπου Στόουνχεντζ», ως αξιοθέατο που πρέπει οπωσδήποτε να δει κανείς, σύμφωνα με τη New York Post.