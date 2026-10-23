Αστυνομικός ή DJ θα μπορούσε να είχε γίνει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αν η ζωή του δεν ήταν συνδεδεμένη με τη διαδοχή του βρετανικού θρόνου. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος στην πρώτη του εμφάνιση στο «The Graham Norton Show», όπου μίλησε για τα παιδικά του όνειρα, τις αγαπημένες του ταινίες και τις συνήθειες της οικογένειάς του.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο πλατό της εκπομπής του Γκρέιαμ Νόρτον, προκαλώντας έκπληξη στους θεατές και στους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων βρισκόταν η Κέιτ Μπλάνσετ. Το επεισόδιο μαγνητοσκοπήθηκε πριν από την προγραμματισμένη προβολή του το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ουίλιαμ ρωτήθηκε τι θα ήθελε να κάνει επαγγελματικά εάν δεν προοριζόταν να γίνει βασιλιάς.

«Όταν ήμουν νεότερος, ήθελα όντως να γίνω αστυνομικός· πίστευα ότι θα ήμουν καλός σε αυτό. Μετά πέρασα μια φάση που ήθελα να γίνω DJ, αν και δεν ήμουν ιδιαίτερα καλός».

Ο Κρίστοφερ Νόλαν και οι ταινίες που προτιμά

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο περνά τον ελεύθερο χρόνο του, αποκαλύπτοντας ότι η μουσική και ο κινηματογράφος αποτελούν δύο από τις αγαπημένες του επιλογές.

Ξεχωριστή θέση στις προτιμήσεις του έχει ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Ουίλιαμ να αναφέρεται ιδιαίτερα στις ταινίες του «Σκοτεινού Ιππότη».

«Μου αρέσει να βυθίζομαι σε ταινίες που δίνουν τροφή για σκέψη. Μου αρέσουν και οι ταινίες δράσης, αλλά προτιμώ κάτι λίγο διαφορετικό. Είμαι μεγάλος θαυμαστής όλων όσων δημιουργεί ο Κρίστοφερ Νόλαν. Οι ταινίες του είναι φανταστικές – η σειρά “Ο Σκοτεινός Ιππότης” (The Dark Knight) είναι ψυχολογικά σκοτεινή και βαθιά, κάτι που λατρεύω πραγματικά. Παίρνει έννοιες που είναι εντελώς εξωπραγματικές και τις μετατρέπει σε κάτι εξαιρετικά ψυχαγωγικό».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις τηλεοπτικές συνήθειες της οικογένειάς του. Ο Ουίλιαμ αποκάλυψε ότι η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον το «Celebrity Traitors», ένα τηλεοπτικό παιχνίδι στρατηγικής στο οποίο οι συμμετέχοντες προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιοι ανάμεσά τους λειτουργούν ως προδότες.

Αναφέρθηκε ακόμη στην αγάπη του για την ποδοσφαιρική ομάδα Άστον Βίλα, την οποία υποστηρίζει εδώ και χρόνια.

Η πρώτη εμφάνιση μέλους της βασιλικής οικογένειας στον καναπέ του Γκρέιαμ Νόρτον

Η παρουσία του Ουίλιαμ είχε και μια τηλεοπτική ιδιαιτερότητα, καθώς έγινε το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που συμμετείχε στο «The Graham Norton Show».

Το κοινό τον υποδέχθηκε με χειροκροτήματα και επιφωνήματα έκπληξης, όταν εμφανίστηκε στο στούντιο και κάθισε στον χαρακτηριστικό καναπέ της εκπομπής.

Λίγο πριν από την προβολή του επεισοδίου, ο επίσημος λογαριασμός του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία του από τα γυρίσματα.

Πάντως, ο Ουίλιαμ δεν είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που δέχεται να συμμετάσχει σε τηλεοπτική εκπομπή συνεντεύξεων. Η πριγκίπισσα Άννα είχε εμφανιστεί στο «Wogan» το 1985, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 1986, καλεσμένος της ίδιας εκπομπής ήταν και ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Η αναφορά του Ουίλιαμ στην κλιματική αλλαγή και το Earthshot Prize

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στο Earthshot Prize, το περιβαλλοντικό βραβείο που ίδρυσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ το 2020, με στόχο την υποστήριξη καινοτόμων λύσεων για την προστασία του πλανήτη.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εξήγησε ότι η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη να παρουσιαστεί μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στην κλιματική κρίση, χωρίς να περιορίζεται η δημόσια συζήτηση στις καταστροφικές συνέπειές της.

«Για πολλά χρόνια άκουγα ιστορίες για περιβαλλοντικά ζητήματα, και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αρνητικότητα και η αίσθηση της καταστροφής, πράγματα που με έριχναν ψυχολογικά. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πιο δυναμικό και πιο αισιόδοξο. Έτσι προέκυψε η ιδέα μιας τελετής απονομής βραβείων, μέσω της οποίας θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα για τον επείγοντα χαρακτήρα των ζητημάτων και για την αισιοδοξία.

Το ζητούμενο είναι να νιώσουμε ενθουσιασμό. Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι εκεί έξω που αναλαμβάνουν δράση για την προστασία του πλανήτη. Θα μπορούσαμε πραγματικά να αναδείξουμε το έργο τους και να το αναβαθμίσουμε σε επόμενο επίπεδο, ώστε να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα».

Μέσα από το βραβείο, ο Ουίλιαμ επιδιώκει να εντοπίζονται και να υποστηρίζονται περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες από διαφορετικές χώρες, ώστε οι λύσεις που αναπτύσσονται να μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η συνέντευξη του Χάρι που προηγήθηκε

Η τηλεοπτική εμφάνιση του Ουίλιαμ πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη του αδελφού του, πρίγκιπα Χάρι, στο περιοδικό GQ.

Ο δούκας του Σάσεξ είχε αναφερθεί στην επιθυμία του να αποκατασταθούν οι σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια, χαρακτηρίζοντας τη συμφιλίωση «το πιο σημαντικό πράγμα» για εκείνον.

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι «κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να πετύχει».

Στα αποσπάσματα του «The Graham Norton Show» που δημοσιοποιήθηκαν πριν από την προβολή του επεισοδίου, ο Ουίλιαμ δεν κάνει αναφορά στις συγκεκριμένες δηλώσεις του αδελφού του.