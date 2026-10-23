Ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε για την Άννα Βίσση, με την οποία υπήρξε ζευγάρι για περίπου δυόμισι χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μέχρι τον χωρισμό τους το 2004. Παρότι έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από τότε, ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως θυμάται ακόμη πολλές λεπτομέρειες από την καθημερινότητα της τραγουδίστριας.

Η συζήτηση έγινε το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», με αφορμή μια πρόσφατη ανάρτηση της Άννας Βίσση στο Instagram. Οι συνεργάτες της εκπομπής σχολίασαν τις παντόφλες που φορούσε η τραγουδίστρια, καθώς τους φάνηκαν αρκετά μεγάλες. Τότε ο Κώστας Φραγκολιάς αποκάλυψε πως η Άννα Βίσση φοράει νούμερο 37 στα παπούτσια.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως το άρωμα που χρησιμοποιούσε ήταν το Narciso Rodriguez, ενώ το πρώτο πράγμα που κάνει όταν ξυπνάει είναι να πίνει καφέ. Πρόσθεσε επίσης ότι έχει ελαφρύ ύπνο. Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε την έκπληξή της για το πόσες λεπτομέρειες θυμάται, εκείνος απάντησε: «Όλα τα θυμάμαι», εξηγώντας πως το ίδιο συμβαίνει με όλες τις γυναίκες με τις οποίες είχε σχέση. «Έτσι είμαι με όλες μου τις συντρόφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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