Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (6/8).

Είναι η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων και ο «δικέφαλος του βορρά» θέλει να πάρει το αποτέλεσμα που θα τον μετατρέψει σε φαβορί για την πρόκριση στα play off.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

20:45 OPEN TV ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ Europa League

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Τορόντο