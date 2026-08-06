Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μοιραία σύγκρουση ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 39χρονος κυβερνήτης Αριστοτέλης Δαμίγος.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς αδημοσίευτο οπτικό υλικό που εξετάζεται από τους πραγματογνώμονες φαίνεται να μεταβάλλει τα μέχρι σήμερα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε τον άνθρωπο που κατέγραψε το δυστύχημα και απέκτησε το πλήρες, αμοντάριστο βίντεο της τραγωδίας.

Σε αντίθεση με το απόσπασμα που είχε δημοσιοποιηθεί αρχικά, το πλήρες υλικό περιλαμβάνει ακόμη τρία έως τέσσερα δευτερόλεπτα εικόνας, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της έρευνας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στα επιπλέον πλάνα διακρίνεται η παρουσία και τρίτου ελικοπτέρου στον εναέριο χώρο όπου επιχειρούσαν τα πυροσβεστικά μέσα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται προσεκτικά από τους ερευνητές, καθώς ενδέχεται να συμβάλει στην πληρέστερη αποτύπωση των συνθηκών που επικρατούσαν τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες πριν από το δυστύχημα

Μετά την ανάκτηση του νέου βιντεοληπτικού υλικού, το ενδιαφέρον της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων στρέφεται στις επικοινωνίες των εμπλεκόμενων πληρωμάτων.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους, ποιες οδηγίες δόθηκαν στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση και εάν υπήρχε σαφής εικόνα για τις θέσεις και τις πορείες όλων των εναέριων μέσων.

Η παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που οι ερευνητές καλούνται να αξιολογήσουν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των αιτίων του δυστυχήματος.

Αίτημα στην Αυστραλία για τα συστήματα επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης, οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη απευθύνει επίσημο αίτημα προς την κατασκευάστρια εταιρεία στην Αυστραλία, ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τις δυνατότητες και τη λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας που έφεραν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα.

Οι απαντήσεις αναμένεται να βοηθήσουν τους πραγματογνώμονες να εξακριβώσουν εάν υπήρξε τεχνική δυσλειτουργία, πρόβλημα στον εξοπλισμό ή άλλο ζήτημα που θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τον συντονισμό των πληρωμάτων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.