Ο Δανός πιλότος Ρούνε Κίνταλ είναι ένας από τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, την ώρα που συμμετείχαν στη μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στη δυτική Αττική.

Ο 46χρονος επέβαινε μαζί με τον Έλληνα μεταφραστή στο ένα από τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell που συγκρούστηκαν στον αέρα την Κυριακή 2 Αυγούστου. Το δεύτερο ελικόπτερο κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, με τον Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή που βρίσκονταν σε αυτό να διασώζονται.

Τα δύο εναέρια μέσα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και συμμετείχαν στις ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν σε τόσο μικρή απόσταση και συγκρούστηκαν δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Η αρμόδια ελληνική αρχή διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει στην αιτία της τραγωδίας.

Περισσότερες από 9.000 ώρες στον αέρα

Ο Ρούνε Κίνταλ δεν ήταν ένας άπειρος χειριστής. Σύμφωνα με τον αδελφό του, Τούε Κίνταλ που μίλησε στο Δανικό μέσο TV 2, πετούσε επαγγελματικά επί τουλάχιστον δύο δεκαετίες και είχε συμπληρώσει περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης.

Η σχέση του με την αεροπορία άρχισε από την παιδική του ηλικία, όταν ο πατέρας του έπαιρνε τον ίδιο και τα αδέλφια του σε αεροδρόμια και ανεμοπορικές λέσχες στη Δανία. Μολονότι ξεκίνησε πανεπιστημιακές σπουδές, τελικά αποφάσισε να τις εγκαταλείψει και να ακολουθήσει το επάγγελμα του πιλότου, θεωρώντας ότι ο πραγματικός χώρος εργασίας του ήταν το πιλοτήριο.

Για πολλά χρόνια έζησε στον Καναδά και εργάστηκε σε αποστολές για τη βιομηχανία ξυλείας και τα μεταλλεία. Τους χειμερινούς μήνες πραγματοποιούσε επίσης πτήσεις heliskiing, μεταφέροντας σκιέρ με ελικόπτερο σε δυσπρόσιτες και χιονισμένες βουνοκορφές.

Τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί κυρίως στην εναέρια δασοπυρόσβεση, συμμετέχοντας σε απαιτητικές επιχειρήσεις κατάσβεσης σε διαφορετικές χώρες. Στην Ελλάδα επιχειρούσε μαζί με εκατοντάδες πυροσβέστες και πληρώματα εναέριων μέσων, που έδιναν μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές.

Είχε βραβευτεί για 5.000 ώρες χωρίς ατύχημα

Η εμπειρία και η συνέπειά του είχαν αναγνωριστεί από τις καναδικές αεροπορικές αρχές, οι οποίες τον είχαν τιμήσει όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης με ελικόπτερο χωρίς να εμπλακεί σε ατύχημα.

Το σχετικό βραβείο είχε δοθεί από τον ίδιο στη μητέρα του και φυλασσόταν στο σπίτι της οικογένειας στη Δανία. Λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα, ο Κίνταλ είχε στείλει στους συγγενείς του φωτογραφίες από το ελικόπτερο που επρόκειτο να πετάξει στην Ελλάδα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του επειδή ήταν ισχυρότερο από εκείνα που χειριζόταν συνήθως.

Η οικογένειά του περίμενε να τον συναντήσει ξανά πολύ σύντομα, καθώς ο 46χρονος είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στη Δανία την Τρίτη. Αντί γι’ αυτό, οι συγγενείς του βρίσκονται πλέον σε επικοινωνία με τις ελληνικές και τις δανικές αρχές για τον επαναπατρισμό της σορού του.