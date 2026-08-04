Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, η Μαρία Σιαμπάνου βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας διαδικτυακής συζήτησης. Το στιγμιότυπο στο οποίο η ρεπόρτερ του OPEN ξέσπασε σε γέλια κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τη μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για πολλούς χρήστες, η εικόνα αυτή δεν συμβάδιζε με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα ακόμη μεγάλο πύρινο μέτωπο, πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν μάχη με τις φλόγες και κάτοικοι αγωνιούσαν για τις περιουσίες τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αρκετοί θεώρησαν ότι η αντίδραση της δημοσιογράφου ήταν ένα σοβαρό επαγγελματικό λάθος.

Ωστόσο, πολύ γρήγορα η κριτική άρχισε να παίρνει διαφορετικές διαστάσεις. Τα αρνητικά σχόλια πλημμύρισαν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν έλειψαν ακόμη και ακραίες τοποθετήσεις από χρήστες που ζητούσαν την απομάκρυνσή της από τη δημοσιογραφία ή προχωρούσαν σε προσωπικές επιθέσεις.

Η εξήγηση του Ιωάννη Σταματάκη

Λίγες ώρες αργότερα, ο μετεωρολόγος Ιωάννης Σταματάκης, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο της πυρκαγιάς, θέλησε να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, εξηγώντας τι δεν αποτυπώθηκε στην τηλεοπτική εικόνα.

Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη ζωντανή σύνδεση πέρασε μπροστά από την κάμερα με το αυτοκίνητό του, ενώ μία συνεργάτιδά του κατέβηκε για να μεταφέρει νερά στους πυροσβέστες. Εκείνη παραπάτησε με αδέξιο τρόπο μπροστά στη δημοσιογράφο, γεγονός που προκάλεσε ένα αυθόρμητο νευρικό γέλιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για μια ανθρώπινη αντίδραση που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε, ακόμη και μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες και ψυχολογικά φορτισμένες συνθήκες.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της δημοσιογράφου στάθηκε ο διευθυντής Ειδήσεων του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Με δημόσια παρέμβασή του αναγνώρισε ότι επρόκειτο για ένα σοβαρό επαγγελματικό λάθος, ωστόσο υπογράμμισε ότι αφορά ένα νέο παιδί που βρέθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη και ζήτησε να μην εξελιχθεί το περιστατικό σε δημόσιο λιθοβολισμό.

Ανάλογη ήταν και η στάση αρκετών πυροσβεστών που επιχειρούσαν στο μέτωπο της φωτιάς. Όπως επισήμαναν, όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας τόσο μεγάλης καταστροφής λειτουργούν υπό ακραία ψυχολογική πίεση και ένα στιγμιότυπο λίγων δευτερολέπτων δεν αρκεί για να αποτυπώσει όσα προηγήθηκαν ή ακολούθησαν.

Το περιστατικό άνοιξε για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από τα όρια της δημόσιας κριτικής στην εποχή των social media. Είναι δεδομένο ότι οι δημοσιογράφοι οφείλουν να διατηρούν επαγγελματική στάση, ιδιαίτερα όταν καλύπτουν γεγονότα που σχετίζονται με ανθρώπινες ζωές και φυσικές καταστροφές.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η μαζική αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος λίγων δευτερολέπτων, οι προσωπικές επιθέσεις και οι ακραίες απαιτήσεις για επαγγελματική «εξόντωση» ενός ανθρώπου γεννούν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο η κριτική μετατρέπεται σε διαδικτυακή ανθρωποφαγία.