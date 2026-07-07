Σταθερά πρώτη δύναμη παραμένει η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σε νέα δημοσκόπηση, στην οποία μεταξύ άλλων αναδεικνύεται η δυσκολία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να πείσει τους πολίτες για τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί.

Σύμφωνα με το Βαρόμετρο Τάσεων του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των ιδιωτικών τηλεοπτικών δικτύων RTL/n-tv, η AfD διατηρεί το 26% που είχε καταγραφεί και πριν από μία εβδομάδα στην αντίστοιχη έρευνα, ενώ η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) παραμένει δεύτερη με 22%, επίσης χωρίς αλλαγή στα ποσοστά της. Οι Πράσινοι ακολουθούν με 15% και χωρίς μεταβολή, όπως και η Αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που βρίσκονται στο 12%. Η δυσαρέσκεια για τις επιδόσεις του καγκελάριου εξακολουθεί επίσης να αυξάνεται και έχει φθάσει στο 84% (+1). Μόνο ένα 14% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Στο ερώτημα «έχετε καταλάβει τα μέτρα των μεταρρυθμίσεων;», το 70% απαντά αρνητικά, ενώ «ναι» δηλώνει μόνο το 30%. Στο ίδιο πνεύμα, το 65% δηλώνει ότι δεν περιμένει βελτίωση από τα μέτρα, με αντίθετη άποψη να εκφράζει το 28%. Στην έρευνα καταγράφεται και η υποδοχή του μέτρου για αναρρωτική άδεια μόνο με ιατρική γνωμάτευση από την πρώτη μέρα απουσίας, με το 44% να το εγκρίνει και το 55% να το θεωρεί λάθος. Το 52% πάντως δηλώνει ότι με τη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων που εισηγείται η κυβέρνηση μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες, κάτι με το οποίο διαφωνεί το 22%.