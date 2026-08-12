Μία ακόμη σημαντική διάκριση προστίθεται στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς το φθινόπωρο θα ενταχθεί στο Nashville Songwriters Hall of Fame, στην κατηγορία «Σύγχρονοι Τραγουδοποιοί και Καλλιτέχνες», ως μέλος της Τάξης του 2026.

Σε ηλικία μόλις 36 ετών, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια και δημιουργός γίνεται το νεότερο μέλος στην ιστορία του θεσμού. Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται έναν χρόνο μετά την απόκτηση του δικαιώματος υποψηφιότητας και συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου άλμπουμ της, «Taylor Swift».

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από το θέατρο Johnson του πανεπιστημίου Belmont. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hall of Fame, Μαρκ Φορντ (Mark Ford), διάβασε τη δήλωση της Σουίφτ, στην οποία η ίδια αναφέρθηκε στη σχέση της με το Νάσβιλ και την αγάπη της για τη σύνθεση τραγουδιών.

«Από την εποχή που άρχισα να γράφω τραγούδια ως παιδί, είχα στο μυαλό μου το Νάσβιλ ως το ιδανικό μέρος για να βρίσκομαι. Ήθελα να μάθω μαζί με τους καλύτερους, αλλά και από τους καλύτερους και να γίνω μέρος μιας κοινότητας ανθρώπων που αφηγούνται ιστορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το Νάσβιλ αποδείχθηκε τελικά ακριβώς όπως το είχε ονειρευτεί: μία πόλη που αναγνωρίζει και επιβραβεύει τη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και τη δημιουργικότητα. «Το να με τιμά αυτή η πόλη που αγαπώ τόσο πολύ είναι κάτι υπέροχο και είμαι πραγματικά ευγνώμων», τόνισε.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται λίγους μήνες μετά την ένταξη της Σουίφτ και στο Songwriters Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Εκεί βρέθηκε ανάμεσα σε σημαντικούς δημιουργούς, όπως οι Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley και Gene Simmons των KISS, ενώ έγινε η νεότερη γυναίκα τραγουδοποιός που εισέρχεται στο συγκεκριμένο Πάνθεον.

Μαζί με την Τέιλορ Σουίφτ, στην Τάξη του 2026 του Nashville Songwriters Hall of Fame εντάσσονται οι Shawn Camp και Lee Thomas Miller στην κατηγορία «Σύγχρονοι Τραγουποιοί», ο Bruce Channel στην κατηγορία «Βετεράνοι Τραγουδοποιοί» και ο Lyle Lovett στην κατηγορία «Βετεράνοι Τραγουδοποιοί και Καλλιτέχνες».

«Χαίρομαι τόσο πολύ που επιτέλους χαμογέλασε η τύχη στην Τέιλορ Σουίφτ», αστειεύτηκε ο Lee Thomas Miller κατά την ομιλία του. «Χρειαζόταν μια νίκη», πρόσθεσε με χιούμορ.

Το Nashville Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1970 και αριθμεί σήμερα 254 μέλη, σύμφωνα με το Variety. Η 56η ετήσια τελετή ένταξης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, με την ακριβή ημερομηνία να ανακοινώνεται το προσεχές διάστημα.