Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται ο Δήμος Αθηναίων εξαιτίας του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που αντιμετωπίζει η Αττική για την Πέμπτη. Οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή υποχρέωσαν τις αρχές να ενεργοποιήσουν τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Λόφος Λυκαβηττού και ο Λόφος Φινόπουλου σφραγίζονται πλήρως για κάθε δραστηριότητα.



Η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών αλλά και οχημάτων τίθεται σε ισχύ από απόψε τα μεσάνυχτα και θα διατηρηθεί μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Όλες οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Βάσει του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου. Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.ά.).



Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων, εφόσον χρειαστεί. Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου.



Επιπροσθέτως, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική Αρχή, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες: Αποφύγετε επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.



Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως χρήση γυμνής φλόγας, εργασία με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια».