Με story που ανέβασε στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε να εννοηθεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε ακόμη μία μεταγραφή.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ είχε προαναγγείλει νωρίτερα τέσσερα «χτυπήματα» και εντός της ημέρας ήρθαν στην Αθήνα οι Μπάντιο και Μπόνγκα, ενώ ανακοινώθηκε και η επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη που θα αναλάβει πόστο.

Αυτά είναι τα τρία από τα τέσσερα «χτυπήματα» και απομένει το τέταρτο, με τον Γιαννακόπουλο να κάνει story στο Instagram, με τον ίδιο να λέει προς την αγαπημένη του γάτα: «Φρι, έχει πάει 21:00 η ώρα και δεν το έχουν τελειώσει. Να τον ανακοινώσω εγώ και μετά να τρέχουν; Να πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν; Τι λες;».

Λίγη ώρα μετά, πάντως, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέβασε το story, χωρίς να δώσει συνέχεια στο θέμα με κάποιο νέο μήνυμα.