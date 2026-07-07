Ο Ίζακ Μπόνγκα βρίσκεται στην Αθήνα από το απόγευμα της Τρίτης (7/7) για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Λίγες ώρες μετά την άφιξη του Μπράνκου Μπάντιο, πάτησε Ελλάδα και ο Γερμανός φόργουορντ, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «πράσινους» και θα έχει ξανά την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Μπόνγκα θα υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια με τον Παναθηναϊκό και οι συνολικές απολαβές του θα είναι στα 6,5 εκατ. ευρώ, με την αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της ΚΑΕ να έχει αρχίσει.

Την περασμένη σεζόν, με την Παρτιζάν, ο διεθνής Γερμανός φόργουορντ είχε κατά μέσο ότο 9,9 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.