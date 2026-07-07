Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση ακόμη μίας σπουδαίας μεταγραφής, καθώς ο Άιζακ Μπόνγκα έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «πράσινους» και ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος ΟΑΚΑ.

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με την οποία προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις στα μεταγραφικά, ήρθε και η πρώτη μεγάλη κίνηση. Ο Γερμανός φόργουορντ είπε το «ναι» στον Παναθηναϊκό, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία για συμβόλαιο τριών ετών.

Οι συνολικές απολαβές του Μπόνγκα θα αγγίξουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, με το «τριφύλλι» να ενισχύει αποφασιστικά τη γραμμή των φόργουορντ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπου οι απαιτήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η μεταγραφή αποτελεί προσωπική επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είχε ξεχωρίσει τον 25χρονο άσο από νωρίς και επιθυμούσε την απόκτησή του. Οι δυο τους αναμένεται να συνεργαστούν ξανά, αυτή τη φορά στον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο τεχνικό να προσθέτει στο ρόστερ έναν αθλητικό και πολυδιάστατο παίκτη.

Ο Μπόνγκα αναμένεται μέσα στην ημέρα στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους «πράσινους», αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες προσθήκες του καλοκαιριού.