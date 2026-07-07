Ο Σενεγαλέζος γκαρντ αφίχθη στην Ελλάδα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ώστε στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» και να ανακοινωθεί η απόκτησή του.

Η κινητικότητα στους «πράσινους» είναι έντονη, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει μέσω των social media σειρά σημαντικών μεταγραφικών εξελίξεων. Η αρχή έγινε με τη συμφωνία με τον Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος αναμένεται επίσης στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνολικών αποδοχών 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά τον Φαλ και τον Μπόνγκα, ο Μπαντιό αποτελεί ακόμη μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, με τους ανθρώπους της ομάδας να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε ο 24χρονος γκαρντ να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στην προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.