Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επέστρεψε με κάθε επισημότητα στον Παναθηναϊκό, με την ΚΑΕ να προχωράει στη σχετική ανακοίνωση και τον ίδιο να δηλώνει χαρούμενος που επιστρέφει στο «σπίτι» του και θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ανακοίνωση των «πράσινων» για την επιστροφή του Διαμαντίδη, ο οποίος έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του, αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το «τριφύλλι» και από διοικητικό πόστο (2020-2022).

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», δήλωσε στο paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».

Όσο για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε ότι: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Επέστρεψε «σπίτι» του ο Δημήτρης Διαμαντίδης ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.



Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22… pic.twitter.com/6Vn2C35Iq5 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 7, 2026

Το καλωσόρισμα του Γιαννακόπουλου

Για την επιστροφή του Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στο Instagram και συγκεκριμένα μια φωτογραφία, γράφοντας: «Καλώς όρισες στο σπίτι».