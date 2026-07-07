Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για καταγραφή κερδών. Η αγορά υποχώρησε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 4,09%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.541,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,72%. Ενδοσυνεδριακά σημείωσε υψηλότερη τιμή στις 2.567,42 μονάδες(+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 2.541,93 μονάδες (-0,72%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 369,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.845.586 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,22%), της ΕΥΔΑΠ (+0,84%) και της Optima Bank (+0,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-1,89%), της Lamda Development (-1,73%), της Εθνικής (-1,72%) και της Πειραιώς (-1,69%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.950.215 και 6.817.185 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 100,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 65 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+12,02%) και CPI (+5,68%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δάιος Πλαστικά (-4,10%) και Δρομέας (-3,07%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 14,3000 -1,38%

ALLWYN: 14,1600 -0,11%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,8600 -0,70%

CREDIA BANK: 1,1540 -1,20%

OPTIMA: 10,3500 +0,39%

ΤΙΤΑΝ: 51,4000 -1,44%

ALPHA BANK: 4,1200 -0,94%

AEGEAN AIRLINES: 12,8000 -0,23%

VIOHALCO: 18,9200 -1,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,9200 -0,17%

ΔΑΑ:10,8000 -0,28%

ΔΕΗ: 24,1000 -0,41%

COCA COLA HBC: 59,9000 +2,22%

ΕΛΠΕ: 10,9000 -0,91%

ELVALHALCOR: 5,0200 +0,40%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,6800 -1,72%

ΕΥΔΑΠ: 11,9800 +0,84%

EUROBANK: 4,3200 -1,89%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8000 -1,73%

MOTOR OIL: 42,5800 -1,66%

JUMBO: 23,2400 -0,34%

ΟΛΠ: 45,4000 -0,66%

ΟΤΕ: 19,5000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,2800 -1,69%