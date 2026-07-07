Μια εξαιρετικά δύσκολη δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρίγκιπας Χάρι στο Λονδίνο, κατά την πρώτη ημέρα της πενθήμερης περιοδείας του στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Δούκας του Σάσεξ ανέβηκε στο βήμα για μια εξάλεπτη τοποθέτηση σχετικά με τους Αγώνες Invictus, ωστόσο η ασταθής φωνή του και η αμηχανία του πρόδωσαν την ψυχολογική του κατάσταση.



Ελάχιστα λεπτά νωρίτερα είχε γίνει γνωστή η οριστική απόρριψη της προσφυγής του κατά της εκδοτικής εταιρείας της Daily Mail.

Το σκεπτικό της απόφασης και η «συντριπτική νίκη» των ταμπλόιντ

Η δικαστική διαμάχη, η οποία διήρκεσε 11 εβδομάδες, έληξε με τον δικαστή Νικλιν να απορρίπτει το σύνολο των αξιώσεων του Χάρι αλλά και των υπόλοιπων έξι επωνύμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Έλτον Τζον και η Λιζ Χάρλεϊ. Στην απόφαση των 436 σελίδων, ο δικαστής υπογράμμισε τη μη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή την απόφαση, όλες οι αξιώσεις των εναγόντων απορρίπτονται».

Αν και το δικαστήριο έκανε δεκτά τα στοιχεία που προσκόμισε ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρι δικαστήριο κατά την παρουσία του στη Γηραιά Αλβιώνα τον περασμένο Ιανουάριο, το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι το αποδεικτικό υλικό όλων των εναγόντων ήταν ανεπαρκές. Από την πλευρά της, η Associated Newspapers Limited (ANL) πανηγύρισε το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το ως μια «συντριπτική νίκη» και μια «σημαντική δικαίωση της δημοσιογραφίας της Daily Mail».

Το παρασκήνιο της δίκης και οι «ψευδείς ειδήσεις»

Η υπόθεση επικεντρώθηκε σε 14 επίμαχα δημοσιεύματα, με τον Χάρι να δέχεται σκληρή αντεξέταση για δύο ώρες στις αρχές του έτους. Τότε είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε αντιδράσει νωρίτερα «εξαιτίας του θεσμού στον οποίο ανήκε», ενώ στη γραπτή του κατάθεση είχε αφήσει σοβαρές αιχμές για τη μεθοδολογία των μέσων ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι στα κείμενα προστίθεντο «εν γνώσει ψευδείς» πληροφορίες με στόχο, όπως ισχυρίστηκε, να τον παραπλανήσουν και να αποκρύψουν παράνομες πρακτικές, μεταξύ των οποίων και η υποκλοπή μηνυμάτων τηλεφωνητή.

Στον αντίποδα, η νομική ομάδα της ANL υποστήριξε ότι οι δημοσιογράφοι της Daily Mail και της Mail on Sunday χρησιμοποιούσαν απολύτως νόμιμα κανάλια πληροφόρησης, όπως επίσημους εκπροσώπους, ανεξάρτητα ρεπορτάζ και άτομα από το φιλικό περιβάλλον των διασήμων που λειτουργούσαν ως πηγές διαρροών. Επιπλέον, τέθηκε έντονα το ζήτημα της εξαετούς παραγραφής που ορίζει ο νόμος για τέτοιου είδους αδικήματα.

Η ομιλία για τους βετεράνους και το θρίλερ με τη διαμονή

Παρά την ψυχρολουσία, ο πρίγκιπας Χάρι δικαστήριο τήρησε το πρόγραμμά του στο Chatham House, εστιάζοντας την ομιλία του στους στρατιωτικούς που έχουν υποστεί τραυματισμούς:

«Αυτό που μας ενώνει είναι πολύ πιο σημαντικό από όσα μας χωρίζουν. Όλοι πιστεύουμε ότι όσοι υπηρέτησαν τη χώρα τους – και ιδιαίτερα όσοι είδαν τη ζωή τους να αλλάζει εξαιτίας αυτής της υπηρεσίας – αξίζουν περισσότερα από την ευγνωμοσύνη μας. Αξίζουν ευκαιρίες. Την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τον σκοπό και την ταυτότητά τους. Αξίζουν να νιώσουν πραγματικά τον θαυμασμό και τον σεβασμό μας. Και αξίζουν κάθε δυνατότητα να χτίσουν τη ζωή που επιλέγουν μετά τη στρατιωτική τους θητεία».

Την ίδια ώρα, η παραμονή του στη χώρα συνοδεύεται από έντονο παρασκήνιο, καθώς δεν θα καταλύσει σε κάποια βασιλική κατοικία. Όπως έγινε γνωστό από το περιβάλλον του, η πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου για φιλοξενία ανακλήθηκε αιφνιδιαστικά λόγω της δικαστικής εξέλιξης, γεγονός που χαρακτηρίστηκε «απογοητευτικό», με τον Χάρι να αναζητά εναλλακτική στέγη και να συμβιβάζεται τελικά με την παραχώρηση δωματίου για μία μόνο νύχτα, παρά τις ιδιωτικές επαφές που είχε με τον πατέρα του.