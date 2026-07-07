Ένα σύντομο βίντεο από την έντονη προπόνησή του δημοσίευσε ο Σάκης Ρουβάς στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, δείχνοντας τη διαδικασία που ακολουθεί για να διατηρείται σε φόρμα. Ο καλλιτέχνης επέλεξε να συνοδεύσει τα πλάνα με μια συγκεκριμένη αγγλική φράση, η οποία αποτυπώνει τη φιλοσοφία του γύρω από τη σωματική άσκηση και την καθημερινή προσπάθεια.

Τα βάρη και η αναφορά στην πειθαρχία

Στο οπτικό υλικό, ο Σάκης Ρουβάς γυμναστική εμφανίζεται σε καθιστή θέση να εκτελεί διαδοχικές κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες μεγάλης αντίστασης. Αμέσως μετά, το βίντεο τον δείχνει να συνεχίζει το πρόγραμμά του με πιέσεις ώμων, διατηρώντας έναν σταθερό ρυθμό παρά την εμφανή σωματική κόπωση.

Το στοιχείο που κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων του ήταν η φράση «consistency > motivation», που σημαίνει ότι η συνέπεια και η σταθερότητα είναι πιο σημαντικές από το απλό κίνητρο.

Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να υπογραμμίσει ότι η καθημερινή πειθαρχία φέρνει το αποτέλεσμα, ακόμα και τις ημέρες που η διάθεση για προπόνηση είναι μειωμένη.