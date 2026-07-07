Λίγα διαζύγια διασήμων υπήρξαν τόσο άσχημα όσο ο χωρισμός μεταξύ του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί. Μια δεκαετία αφότου το ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους, τα παιδιά του Μπραντ εξακολουθούν να αφαιρούν το επίθετό του και ο ίδιος με την Αντζελίνα μάχονται ακόμα για τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δεδομένων όλων όσων έχει κατηγορηθεί ο Μπραντ, φαίνεται ότι θα ήταν κακό γούρι να διασκεδάζεις με έναν τέτοιο τύπο την ημέρα του γάμου σου — αλλά αυτός είναι μόνο ένας λόγος για τον οποίο η απόφαση της Τέιλορ να τον καλέσει είναι τόσο ανεξήγητη.



Ίσως έχει φτάσει στο στάδιο της καριέρας της όπου δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τις εντυπώσεις. Αλλά όποια και αν είναι η περίπτωση, αυτή είναι άλλη μια πτυχή του γάμου της Τέιλορ που προκαλεί αντιδράσεις αυτή την εβδομάδα.

Το ξέσπασμα των θαυμαστών στο διαδίκτυο

«Δεν μπορώ να αντέξω αυτό το κακοποιητικό σκουπίδι», έγραψε ένας χρήστης του Reddit, προσθέτοντας: «Γιατί δεν έχει ακυρωθεί όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι που έκαναν πολύ λιγότερα από όσα έκανε αυτός. Η Τέιλορ είναι τόσο εκτός πραγματικότητας αν καλεί ανθρώπους σαν αυτόν στον γάμο της».



«Οι ελκυστικοί κακοποιητικοί λευκοί άνδρες δεν τη γλιτώνουν απλώς στο Χόλιγουντ», σχολίασε ένας άλλος. «Διοικούν τις περισσότερες εταιρείες. Είναι γεμάτες από ανθρώπους που είναι θύματά τους, ξέρουν τι έχουν κάνει και δεν μπορούν να πουν τίποτα επειδή χρειάζονται δουλειά ή ασφάλιση υγείας, ή τους προστατεύουν ενεργά επειδή τους ωφελεί».

📸| Brad Pitt and Ines de Ramon stun for Taylor Swift’s wedding. pic.twitter.com/uT586P04og — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) July 7, 2026

«Όσο κι αν της αρέσει να προσποιείται το αντίθετο, της Τέιλορ της αρέσουν οι κακοποιητές», έγραψε ένας τρίτος. Άλλοι ήταν πιο λακωνικοί στην κριτική τους, με σχόλια όπως: «Είσαι οι παρέες που κρατάς» και «Ό,τι ανέχεσαι, το προωθείς» και ακόμη «Σκουπίδια που υποστηρίζουν σκουπίδια».

Η νέα ζωή του Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ συνοδευόταν στον γάμο από τη νέα, πολύ νεότερη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν. Και ως περαιτέρω απόδειξη ότι τα μέσα ενημέρωσης κλείνουν ευχαρίστως τα μάτια στις κατηγορίες εναντίον του Πιτ, το μεγαλύτερο μέρος της κάλυψης επικεντρώθηκε όχι στα παλιά του σκάνδαλα, αλλά μάλλον στο γεγονός ότι ο ίδιος και η Ινές είναι πλέον επίσημα μαζί και στο Instagram.



Η στυλίστρια Λόρεν Ζανολέτι μοιράστηκε φωτογραφίες του ζευγαριού στη σελίδα της, μαζί με μια λεζάντα που έγραφε: «Οι αγαπημένοι μου εραστές @inesdrmn & Brad Pitt για μια απίστευτη στιγμή στη Νέα Υόρκη».

Όσο για το μέλλον της σχέσης της Ινές και του Μπραντ, φαίνεται ότι η Τέιλορ δεν θα λάβει πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σύντομα, σύμφωνα με το The Hollywood Gossip. «Η Ινές είναι απίστευτα κοντά με την οικογένεια του Μπραντ. Την λατρεύουν απόλυτα και έγινε δεκτή με ανοιχτές αγκάλες από την αρχή», δήλωσε μια πηγή στο Page Six. «Σε αυτό το σημείο βασικά τη θεωρούν οικογένεια και δικό τους άνθρωπο».



«Αλλά ο Μπραντ δεν έχει σχέδια να παντρευτεί, παρά το πόσο κοντά έχει έρθει η Ινές με όλους».