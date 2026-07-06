Λίγες ημέρες μετά τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, ορισμένοι από τους διάσημους φίλους τους άρχισαν να αποκαλύπτουν μικρές λεπτομέρειες από τη λαμπερή βραδιά.

Στη λίστα των καλεσμένων φέρεται να βρίσκονταν περίπου 1.000 άτομα, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού.

Οι λεπτομέρειες του γάμου κρατήθηκαν επτασφράγιστο μυστικό, ενώ οι καλεσμένοι φαίνεται πως είχαν λάβει σαφείς οδηγίες να μη δημοσιεύσουν φωτογραφίες ή πληροφορίες. Μέχρι στιγμής, ούτε το ζευγάρι έχει δώσει στη δημοσιότητα επίσημο φωτογραφικό υλικό από την τελετή. Ωστόσο, μετά τη μεγάλη γαμήλια γιορτή της Παρασκευής στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, αρκετοί διάσημοι επιβεβαίωσαν μέσω των social media ότι βρέθηκαν εκεί και συνεχάρησαν την ποπ σταρ και τον πρωταθλητή του Super Bowl.

From 'a beautiful night' to 'world's greatest hangover', guests react to Taylor and Travis's wedding https://t.co/Bal91FfebO — BBC News (UK) (@BBCNews) July 5, 2026

Όπως αναφέρει το BBC, άλλοι επέλεξαν πιο διακριτικό τρόπο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τις επίσημες εμφανίσεις τους και χρησιμοποιώντας τραγούδια της Σουίφτ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν επίσης καλεσμένοι.

«Αγαπάμε την αγάπη»

Η Τζέσικα Άλμπα ήταν μία από τις σταρ που επιβεβαίωσαν ανοιχτά την παρουσία τους στον γάμο. Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με το μαύρο εφαρμοστό φόρεμα Prada που επέλεξε για τη μεγάλη βραδιά.

«Αγαπάμε την αγάπη. Συγχαρητήρια στους Τέιλορ και Τράβις. Ήταν μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη σε εσάς», έγραψε.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από το τραγούδι «Love Story» της Τέιλορ Σουίφτ. Σε ένα ακόμη βίντεο, η Άλμπα έδειξε στιγμές από την προετοιμασία της μαζί με τον σύντροφό της, Ντάνι Ραμίρεζ.

«Θεέ μου, τι απίστευτη βραδιά»

Στον γάμο βρέθηκε και ο παρουσιαστής του BBC Radio 1, Γκρεγκ Τζέιμς, τον οποίο η Τέιλορ Σουίφτ είχε προσκαλέσει ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής του.

«Κρατώντας την υπόσχεσή της, η πρόσκληση φυσικά έφτασε και, επίσης φυσικά, δεν μπορούσα να πω τίποτα σε κανέναν», έγραψε στο Instagram. «Θεέ μου, τι απίστευτα υπέροχη βραδιά», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ακόμη προσπαθούσε να συνέλθει από το ξενύχτι και το πάρτι.

«Αυτή τη στιγμή βιώνω το μεγαλύτερο hangover του κόσμου και δεν μπορώ να απαντήσω στον απίστευτο αριθμό μηνυμάτων που έχω λάβει τις τελευταίες 24 ώρες», ανέφερε με χιούμορ.

Το hangover της Σούκι Γουότερχαουζ

Ο Γκρεγκ Τζέιμς δεν ήταν ο μόνος που φάνηκε να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ξέφρενης βραδιάς. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Σούκι Γουότερχαουζ δημοσίευσε την Κυριακή μια φράση του Φράνσις Μπέικον: «Συχνά εργάζομαι καλύτερα όταν έχω hangover, επειδή το μυαλό μου είναι γεμάτο ενέργεια και μπορώ να σκεφτώ πολύ καθαρά».

Η ίδια μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες από την παραμονή της στη Νέα Υόρκη. Σε μία από αυτές ποζάρει μέσα σε αυτοκίνητο, φορώντας ένα ασημένιο φόρεμα, και γράφει: «Νέα Υόρκη, η πόλη της αγάπης».

Παρότι δεν επιβεβαίωσε ξεκάθαρα ότι παρευρέθηκε στον γάμο, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι βρισκόταν στη λίστα των καλεσμένων της φίλης της. «Θα πάω στον γάμο της Τέιλορ και ίσως πάρω μερικές ιδέες», είχε πει, αναφερόμενη στον δικό της επικείμενο γάμο με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. «Θα είναι εκπληκτικά».

Οι αναρτήσεις που πρόδωσαν την παρουσία των καλεσμένων

Αρκετοί ακόμη σταρ δημοσίευσαν φωτογραφίες με τις εμφανίσεις που επέλεξαν για τη βραδιά. Ο ηθοποιός της σειράς «Severance», Άνταμ Σκοτ, ανάρτησε μια φωτογραφία μαζί με τον Πολ Ραντ, γράφοντας απλώς «T&T» και προσθέτοντας δύο καρδιές.

Η ηθοποιός Νίσι Νας δημοσίευσε βίντεο από τη διαδρομή της προς το Madison Square Garden μαζί με τη σύζυγό της, τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Τζέσικα Μπετς. Στις φωτογραφίες που ακολούθησαν, η Νας εμφανίζεται με ένα μακρύ, στράπλες μπλε φόρεμα.

«Οι Μπετς έφτασαν στον γάμο του Τράβις Κέλσι και της Τέιλορ Σουίφτ. Περάσαμε υπέροχα. Η αγάπη ήταν αισθητή σε ολόκληρη την αίθουσα», έγραψε.

«Η λέξη “ουάου” είναι ο καλύτερος τρόπος να το περιγράψω. Από την αρχή μέχρι το τέλος, είχαν φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Συγχαρητήρια και καλώς ήρθατε στο κλαμπ των παντρεμένων», πρόσθεσε.

«Ήταν σαν να ζούσες μέσα στο διαδίκτυο»

Ο σκηνοθέτης μουσικών βίντεο Τζόζεφ Καν, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Τέιλορ Σουίφτ σε επιτυχίες όπως τα «Bad Blood» και «Look What You Made Me Do», αποκάλυψε επίσης ότι πέρασε υπέροχα στον γάμο.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς για εκείνον ήταν η γνωριμία του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και τη σύζυγό του, Κέιτ Κάπσο. «Κατάφερα να γνωρίσω τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και την υπέροχη Κέιτ Κάπσο και να συζητήσω για τον κινηματογράφο με τον κορυφαίο. Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα», έγραψε.

Σχολιάζοντας την ατμόσφαιρα, ανέφερε ότι ο γάμος ήταν πολύ πιο αστείος και συγκινητικός από όσο περίμενε. «Παρότι ήταν τόσο μεγάλος, έμοιαζε παράλληλα πολύ προσωπικός και ζεστός. Και ναι, κυριολεκτικά ήταν όλοι εκεί», σημείωσε, περιγράφοντας την εμπειρία ως «να ζεις μέσα στο διαδίκτυο».

Η εντυπωσιακή λίστα των καλεσμένων

Ανάμεσα στους διάσημους που εθεάθησαν να φτάνουν ή να αποχωρούν από το Madison Square Garden ήταν η Σελίνα Γκόμεζ, η Καμίλα Καμπέγιο, ο Χιου Γκραντ, η Γκρέισι Έιμπραμς, η Τζίτζι Χαντίντ, ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ο Τομ Χανκς, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η Έλι Γκούλντινγκ, ο Γκρέιαμ Νόρτον και η Ντακότα Τζόνσον.

Πολλοί άλλοι καλεσμένοι έφτασαν και αποχώρησαν με αυτοκίνητα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα μέσα ενημέρωσης και τους φωτογράφους. Παρούσα ήταν φυσικά και η μητέρα του Τράβις Κέλσι, Ντόνα, η οποία ρωτήθηκε για τον γάμο λίγες ημέρες αργότερα. «Πραγματικά δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά ήταν μαγικά. Απλώς μαγικά», αρκέστηκε να δηλώσει.

Στα ονόματα που φημολογείται ότι ήταν επίσης στη λίστα περιλαμβάνονται η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Τζένιφερ Λόρενς, η Λάνα Ντελ Ρέι, η Λίνα Ντάναμ, η Έμα Στόουν, οι αδελφές Haim, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, η Ζόι Κράβιτς, η Στίβι Νικς, η Νικόλ Κίντμαν, η Ρις Γουίδερσπουν και η Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Τα τραγούδια και τα «κρυφά» μηνύματα

Αρκετοί ακόμη διάσημοι άφησαν μέσα από τις αναρτήσεις τους σαφείς υπαινιγμούς ότι παρευρέθηκαν στον γάμο.

Η ηθοποιός Τόνι Κολέτ δημοσίευσε φωτογραφία με ένα αμάνικο φλοράλ φόρεμα, επιλέγοντας ως μουσική το τραγούδι «Paper Rings» της Σουίφτ. Αργότερα σχολίασε σε ανάρτηση του Άνταμ Σκοτ: «Χάρηκα πολύ που σας είδα. Τι βραδιά!».

Η Φέργκι ανέβασε επίσης μια λαμπερή φωτογραφία της με φόντο τη Νέα Υόρκη, γράφοντας: «Είχα την ευκαιρία να φορέσω vintage Christian Dior του Galliano και να γιορτάσω την αγάπη».

Την ίδια ώρα, η τραγουδίστρια της κάντρι Μάρεν Μόρις δημοσίευσε φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας έναν από τους γνωστότερους στίχους του τραγουδιού «Love Story».: «Μωρό μου, απλώς πες το “ναι”».