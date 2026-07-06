Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ από τους Μπακς.

Μάλιστα, η ομάδα της Φλόριντα παρουσίασε τον Έλληνα σταρ με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Παράλληλα ο πρόεδρος της ομάδας Πατ Ράιλι, έκανε λόγο για τη σπουδαιότερη ανταλλαγή στην ιστορία των Χιτ.

«Η ανακοίνωση της σημερινής ανταλλαγής των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ είναι μία από τις σπουδαιότερες ανταλλαγές στην ιστορία των Χιτ.

Κατά τη γνώμη μου, ο Γιάννης είναι ένας από τους πέντε κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος και ο Μπόμπι είναι ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ. Θέλω να καλωσορίσω τον Γιάννη και τον Μπόμπι στην οικογένεια των HEAT του Μαϊάμι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πώς νιώθουμε, HEAT Nation?!»

Λίγη ώρα μετά την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Χιτ έστειλαν το πρώτο τους μήνυμα στα Ελληνικά!

«Πώς νιώθουμε, HEAT Nation?!», ανέφερε στα social media ο σύλλογος του Μαϊάμι, ο οποίος πλέον κινείται στους ρυθμούς του «Greek Freak»!

Πώς νιώθουμε, HEAT Nation?! 🇬🇷🔥 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 6, 2026

Χαμός για την φανέλα που κυκλοφόρησε σε 15 διαφορετικά σχέδια

Οι Μαϊάμι Χιτ δεν αφήνουν ούτε λεπτό να πάει χαμένο μετά την ανακοίνωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενεργοποιώντας το εμπορικό της πλάνο γύρω από τον νέο της σταρ.

Οι εμφανίσεις του Αντετοκούνμπο κυκλοφόρησαν ήδη με τον σύλλογο να ζητά από του φιλάθλους να τρέξουν να προλάβουν να αγοράσουν την φανέλα με το «34».

Μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα των Χιτ βρίσκονται διαθέσιμα 15 διαφορετικά σχέδια της φανέλας του Γιάννη. Οι τιμές ξεκινούν από τα 100 δολάρια και φτάνουν έως τα 140, με τη ζήτηση να είναι τεράστια.