Σοκ προκαλούν στη Βρετανία όσα αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο για τον 48χρονο Καρλ Χάτσινγκς, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε και διαμέλισε τη γειτόνισσά του, Τζούλι Μπάκλεϊ, προτού υποδείξει στις Αρχές το σημείο ταφής της με έναν χειρόγραφο χάρτη.

Η υπόθεση δεν συγκλονίζει μόνο για την αγριότητα του εγκλήματος, αλλά και για όσα φέρεται να έλεγε ο δράστης μετά τη δολοφονία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Χάτσινγκς μιλούσε με ανατριχιαστική άνεση για τον Χάνιμπαλ Λέκτερ, υποστήριζε ότι είχε εμμονή με τον κινηματογραφικό χαρακτήρα και ισχυριζόταν πως θα μπορούσε να τον υποδυθεί χωρίς καν να κάνει πρόβες.

«Μπορούσε να επαναλάβει τις ατάκες από τις ταινίες λέξη προς λέξη», ανέφερε στο δικαστήριο η εισαγγελέας Κριστίν Άγκνιου.

«Θα την είχα φάει, αλλά ήταν τοξικό άτομο»

Οι πιο ανατριχιαστικές αναφορές αφορούν όσα φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε φίλους του μετά το έγκλημα.

Κατά την εισαγγελία, ο 48χρονος είπε ότι είχε φιμώσει την 55χρονη και ότι «θα την είχε φάει», αλλά δεν ήθελε να βάλει στο σώμα του ένα «τοξικό άτομο».

Στην ίδια συζήτηση φέρεται να δήλωσε ότι θα προτιμούσε να απολαύσει ένα «δείπνο με μπριζόλα» εκείνο το βράδυ, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που προκάλεσαν αίσθηση ακόμη και μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Η εμμονή του με τον Χάνιμπαλ Λέκτερ δεν ήταν άγνωστη στο περιβάλλον του. Ο ίδιος είχε φωτογραφηθεί φορώντας μάσκα που παρέπεμπε στον διαβόητο κινηματογραφικό δολοφόνο, ενώ φέρεται να έλεγε ότι, εάν ανέβαινε θεατρική παράσταση με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, εκείνος θα ήταν ο ιδανικός πρωταγωνιστής.

«Ήταν όνειρο ζωής – Ήταν σαν ναρκωτικό»

Ο Χάτσινγκς φέρεται επίσης να περιέγραψε τη δολοφονία ως εκπλήρωση μιας σκοτεινής επιθυμίας.

«Είπε ότι ήταν ένα όνειρό του στη ζωή και ότι ήταν σαν ναρκωτικό, αλλά ότι δεν θα εθιζόταν ποτέ σε αυτό», μετέφερε η εισαγγελέας, επικαλούμενη τις μαρτυρίες ανθρώπων στους οποίους είχε μιλήσει ο κατηγορούμενος.

Σε έναν φίλο του φέρεται να είπε ακόμη: «Αν θέλεις να σκοτώσω κάποιον, μπορώ να τον σκοτώσω για σένα».

Οι δηλώσεις αυτές παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ως ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο ο 48χρονος μιλούσε για την πράξη του, χωρίς να δείχνει μεταμέλεια ή συναισθηματική φόρτιση.

Ο καβγάς που κατέληξε σε φόνο

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Χάτσινγκς επιτέθηκε στην Τζούλι Μπάκλεϊ έπειτα από ένταση μεταξύ τους.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι ο δράστης είχε εκνευριστεί επειδή η γυναίκα δεν ήθελε να τον μεταφέρει για να παραλάβει τη φαρμακευτική του συνταγή. Παράλληλα, φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή εκείνη λάμβανε τα δικά της φάρμακα μπροστά του χωρίς να του δίνει.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε σε τρίτους ότι τη χτύπησε με σφυρί και στη συνέχεια τη στραγγάλισε. Φέρεται μάλιστα να είπε ότι «της πήρε 24 ώρες να πεθάνει», ένας ισχυρισμός που περιλαμβάνεται σε όσα μεταφέρθηκαν στο δικαστήριο, χωρίς να σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί πλήρως από τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Η νεκροψία κατέγραψε σοβαρά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο κρανίο, καθώς και κατάγματα στα πλευρά, στη μύτη και στο αριστερό χέρι της 55χρονης.

Το ηλεκτρικό πριόνι και ο ρηχός τάφος

Μετά τη δολοφονία, ο Χάτσινγκς φέρεται να έγδυσε τη γυναίκα, να διαμέλισε τη σορό της με ηλεκτρικό πριόνι και να μετέφερε τα λείψανα σε ρηχό τάφο.

Σε φίλο του είχε ισχυριστεί ότι την «έκοψε σε 27 κομμάτια». Ο αριθμός αυτός αποτελεί μέρος των λεγομένων που του αποδίδονται και όχι κατ’ ανάγκη την τελική ιατροδικαστική καταγραφή.

Το πριόνι εντοπίστηκε αργότερα σε κανάλι από έναν πατέρα και τον γιο του, οι οποίοι είχαν πάει για ψάρεμα. Στη λαβή του βρέθηκαν ίχνη DNA της Τζούλι Μπάκλεϊ.

Στο σπίτι της 55χρονης, οι αστυνομικοί εντόπισαν αίμα στον καναπέ και στον νιπτήρα, ενώ στον κήπο βρέθηκαν καμένα κομμάτια χαλιού και ρούχα. Τμήμα του χαλιού έλειπε από το σαλόνι, ενισχύοντας τις υποψίες ότι είχε γίνει προσπάθεια εξαφάνισης των ιχνών.

Πούλησε το αυτοκίνητό της και χρησιμοποίησε την κάρτα της

Μετά τη δολοφονία, ο Χάτσινγκς φέρεται να χρησιμοποίησε την τραπεζική κάρτα του θύματος για να αγοράσει αλκοόλ και να πραγματοποιήσει αναλήψεις μετρητών.

Παράλληλα, πούλησε το αυτοκίνητο της Τζούλι Μπάκλεϊ για περίπου 500 λίρες, συμπεριφορά που η κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε ως προσπάθεια εκμετάλλευσης της περιουσίας της μετά τον θάνατό της.

Η εξαφάνιση της 55χρονης προκάλεσε ανησυχία όταν σταμάτησε να επικοινωνεί και δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένες υποχρεώσεις. Η τελευταία καταγεγραμμένη εικόνα της προήλθε από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας όταν βρήκαν τα ίχνη αίματος και τα υπόλοιπα ευρήματα μέσα και γύρω από το σπίτι.

Ο χάρτης που οδήγησε στη σορό

Ο Χάτσινγκς κατηγορήθηκε για τη δολοφονία ακόμη και χωρίς να έχει εντοπιστεί η σορός της γυναίκας.

Για μήνες επέμενε σε διαφορετική στάση, μέχρι που άλλαξε την απολογία του και παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει την Τζούλι Μπάκλεϊ. Την επόμενη ημέρα παρέδωσε στους αστυνομικούς έναν χάρτη, στον οποίο είχε σημειώσει την περιοχή όπου είχε θάψει τα λείψανά της.

Οι Αρχές ακολούθησαν τις οδηγίες του και εντόπισαν τον ρηχό τάφο, κλείνοντας το τελευταίο μεγάλο κενό στην έρευνα.

Η ομολογία του ήρθε όταν ενημερώθηκε ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που επικαλούνταν δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν υπεράσπιση μειωμένου καταλογισμού.

«Καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί»

Κατά τη σύλληψή του, ο Χάτσινγκς ισχυρίστηκε ότι έπασχε από σχιζοφρένεια και αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν αν αντιλαμβανόταν τον λόγο της σύλληψής του, εκείνος απάντησε: «Καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί».

Η φράση αυτή προστέθηκε στις αλλόκοτες και αντιφατικές δηλώσεις του κατηγορουμένου, ο οποίος από τη μία επικαλούνταν προβλήματα ψυχικής υγείας και από την άλλη φέρεται να περιέγραφε το έγκλημα ως «όνειρο ζωής».

Η ποινή που αντιμετωπίζει

Ο 48χρονος έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία και αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου για την ποινή του.

Η ισόβια κάθειρξη θεωρείται δεδομένη βάσει της βρετανικής νομοθεσίας για την ανθρωποκτονία. Το δικαστήριο καλείται να καθορίσει το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή πριν αποκτήσει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στη Βρετανία, όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε η Τζούλι Μπάκλεϊ, αλλά και για τη σχεδόν θεατρική εικόνα που φέρεται να επιχείρησε να δημιουργήσει ο δράστης γύρω από τον εαυτό του, δανειζόμενος ατάκες, σύμβολα και αναφορές από τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.