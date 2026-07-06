Αναστάτωση προκάλεσε στην Πάτρα ένα ασυνήθιστο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (5/7), όταν μία 64χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε δάγκωμα από ψάρι, το οποίο η ίδια εκτιμά πως ήταν λαγοκέφαλος, ενώ κολυμπούσε στην Πλαζ.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, μόλις μπήκε στη θάλασσα για το πρώτο της μπάνιο, αντιλήφθηκε την παρουσία του ψαριού, χωρίς όμως να προλάβει να αντιδράσει. Όπως ανέφερε, δέχθηκε δάγκωμα στον λαιμό, σε σημείο πολύ κοντά στην καρωτίδα.

Μετά τον τραυματισμό της, η 64χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ακολούθησαν το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο για αντίστοιχα τραύματα.

«Ήταν μαζί με μία άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στον λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση», δήλωσε στο Flamis.gr ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και τους λουόμενους, καθώς η Πλαζ της Πάτρας αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η 64χρονη παραμένει σοκαρισμένη από όσα βίωσε, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η κατάσταση της υγείας της εμπνέει ανησυχία.