Φαίνεται πως η απόφαση της FIFA να άρει την κόκκινη κάρτα του Φαλορίν Μπαλογκάν άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου.

Όπως αναφέρει το «The Athletic» η Γαλλική Ομοσπονδία προχώρησε σε έφεση στη FIFA, διεκδικώντας την ανάκληση της κίτρινης κάρτας που επιβλήθηκε στον Μικαέλ Ολίσε μετά από αψιμαχία με τον Παραγουανό μέσο Ματίας Γκαλάρσα.

Το βίντεο από τις τηλεοπτικές επαναλήψεις αποδεικνύει ότι, παρά την ένταση, δεν υπήρξε επαφή του Ολίσε με το πρόσωπο του αντιπάλου του, παρά μόνο τράβηγμα της φανέλας.

Η κίνηση αυτή από τους «τρικολόρ» είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς ο Ολίσε βρίσκεται στο όριο των καρτών και μια ενδεχόμενη κίτρινη κάρτα στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στο Μαρόκο, θα στερούσε από τον Ολίσε τη συμμετοχή του στον ημιτελικό, αν προκριθεί η Γαλλία.

Η Γαλλία επιδιώκει το δεδικασμένο της ανάκλησης, ενώ αναφέρει η Ομοσπονδία πως η απόφασή της δεν συνδέεται με την πρόσφατη έφεση των ΗΠΑ για την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν.