Για τα καλά άνοιξε ο ασκός του Αιόλου, από την απόφαση της FIFA για την κόκκινη κάρτα του Φαλορίν Μπαλογκάν των ΗΠΑ.

Μετά την Γαλλική Ομοσπονδία που ζήτησε την διαγραφή της κίτρινης κάρτας του Μικαέλ Ολίσε και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα ζητήσει από την FIFA να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα στον Κουανσά!

Συγκεκριμένα, oι Άγγλοι σκέφτονται να ασκήσουν έφεση για την κόκκινη που δέχτηκε ο κεντρικός τους αμυντικός, Τζάρελ Κουανσά, στο ματς με το Μεξικό, προκειμένου ο Τόμας Τούχελ να τον έχει στη διάθεση του στο παιχνίδι με τη Νορβηγία για την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ο διεθνής αμυντικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για πολύ επικίνδυνο χτύπημα με την τάπα στην γάμπα αντιπάλου του.