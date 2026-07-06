Τα 80ά γενέθλιά του γιόρτασε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, με τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, να του αφιερώνει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, η Τζένιφερ Φλάβιν δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της κοινής τους πορείας, αποτίοντας φόρο αγάπης στον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή της εδώ και δεκαετίες.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Χαρούμενα 80ά γενέθλια, αγάπη μου! Από την ημέρα που σε γνώρισα, το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ’ αγαπώ».

Μια σχέση που μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η Τζένιφερ Φλάβιν γνωρίστηκαν το 1988 σε εστιατόριο στο Μπέβερλι Χιλς, όταν εκείνη εργαζόταν ως μοντέλο. Η σχέση τους πέρασε αρκετές δοκιμασίες, ακόμη και έναν προσωρινό χωρισμό στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πριν τελικά επανασυνδεθούν.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 1997 και απέκτησε τρεις κόρες, τη Σοφία, τη Σιστίν και τη Σκάρλετ, οι οποίες έχουν αρκετές φορές συνοδεύσει τους γονείς τους σε επίσημες εμφανίσεις και κινηματογραφικές εκδηλώσεις.

Η κρίση στον γάμο και η επανασύνδεση

Το καλοκαίρι του 2022 η Τζένιφερ Φλάβιν είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου, εξέλιξη που είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον διεθνώς. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα οι δυο τους αποφάσισαν να δώσουν μία ακόμη ευκαιρία στον γάμο τους, αποσύροντας τις σχετικές διαδικασίες και επιλέγοντας να συνεχίσουν μαζί.

Έκτοτε, τόσο μέσα από δημόσιες εμφανίσεις όσο και από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν ότι έχουν αφήσει πίσω τους εκείνη τη δύσκολη περίοδο, με την οικογένεια να παραμένει στο επίκεντρο της ζωής τους.