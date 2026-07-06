Η Βικτώρια Δέλλα επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα στο Instagram.

Η 18χρονη κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα ξεχωριστή, εξηγώντας πως, παρά την απουσία της μητέρας της, ένιωθε την παρουσία της δίπλα της. Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τον πατέρα της για τη διαρκή στήριξή του.

Το συγκινητικό μήνυμα της Βικτώριας Δέλλα

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου.

Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα.

Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα.🤍

Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου.

Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις.»

Με την ολοκλήρωση των σχολικών της χρόνων, η Βικτώρια Δέλλα ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της. Η πρώτη της δημόσια ανάρτηση μετά την αποφοίτηση δεν επικεντρώθηκε στη γιορτή της ημέρας, αλλά στους δύο ανθρώπους που, όπως η ίδια αναφέρει, αποτελούν τα σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής της.