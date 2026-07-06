Την απόφασή του να απομακρύνει εσπευσμένα την Ευγενία Μανωλίδου και τα παιδιά τους από την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015 αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου στην τηλεοπτική εκπομπή «Σήμερα», ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο παρασκήνιο εκείνης της περιόδου, εξηγώντας ότι οι ανησυχίες του για ενδεχόμενη έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη τον οδήγησαν να στείλει την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος περιέγραψε αναλυτικά τις κινήσεις του αμέσως μετά την προσέλευση στις κάλπες, σημειώνοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε τότε τις πολιτικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, σαν χθες, είχα πάει το πρωί να ψηφίσω στο δημοψήφισμα με την Ευγενία. Ψήφισα ναι φυσικά. Τότε ο γιος μας, Αλκαίος ήταν λιγότερο από 1,5 έτους και τον πήγα μαζί με τον Περσέα, τη Θεοδώρα, τον Αλέξανδρο, τα παιδιά μας και την Ευγενία, στο αεροδρόμιο και τους έστειλα στην Αμερική».

Οι φόβοι για τη σταθερότητα της χώρας

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο υπουργός εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την κίνηση αυτή, εστιάζοντας στις εκτιμήσεις που έκανε εκείνες τις κρίσιμες ώρες για την κοινωνική συνοχή.

«Ήμουν βέβαιος ότι θα χάσουμε και σκεφτόμουν ότι αν βγούμε από το ευρώ, θα γίνει εμφύλιος στην Ελλάδα. Εγώ με μωρό παιδί, θα με σφάζανε. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα από τι γλιτώσαμε…», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας τις λεπτομέρειες για το πώς βίωσε σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο το κλίμα της εποχής εκείνης.