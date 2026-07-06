Βιώσιμη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ειδική αντιμετώπιση των πυρόπληκτων δανείων, ήταν το αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη προς το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία συζητήθηκε νωρίτερα στη Βουλή και απαντήθηκε από τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο μεν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε τα αποτελέσματα που θα έχει η ρύθμιση των 72 δόσεων, ο δε υφυπουργός Οικονομικών κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για λαϊκισμό.

«Η ρύθμιση οφειλών θα έπρεπε να είναι εργαλείο επανεκκίνησης για τους ανθρώπους της αγοράς που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, λόγω υπερχρέωσης», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε πως αντί γι΄αυτό, η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση που περιορίζεται αποκλειστικά σε οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, προβλέπει μόλις εβδομήντα δύο δόσεις, δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές απαλλαγές από προσαυξήσεις και τόκους, ενώ συνοδεύεται από επιτόκιο 5,84%, που είναι πρακτικά απαγορευτικό τόσο για την ένταξη, όσο και τη διατήρηση της ρύθμισης από πολλούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Το σοβαρότερο είναι, σημείωσε ο Μιχάλης Κατρίνης, ότι η ρύθμιση δεν προβλέπει καμία ειδική αντιμετώπιση για τους πυρόπληκτους δανειολήπτες και εγγυητές της Ηλείας, της Εύβοιας, πολλών άλλων πυρόπληκτων περιοχών, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με φορολογικές οφειλές από την κατάπτωση εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια αποκατάστασης ζημιών, λόγω φυσικών καταστροφών.

«Πολιτικά θεωρώ ότι κάνει ένα λάθος το ΠΑΣΟΚ να αντιστρατεύεται ευεργετικές ρυθμίσεις. Είναι ρυθμίσεις, οι οποίες έρχονται να βοηθήσουν, ρυθμίσεις τις οποίες έχει ανάγκη ο λαός και ρυθμίσεις, τις οποίες βλέπουμε ότι οι πολίτες τις υποδέχονται θετικά. Το να μιλάμε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή και να βάζουμε ερωτήματα σε μία τόσο θετική ρύθμιση, νομίζω ότι αδικεί τις ανάγκες των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι καθημερινά επιζητούν βιώσιμες λύσεις, προβλέψιμα επιτόκια. Μιλάμε για «κλειδωμένο» επιτόκιο», απάντησε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

«Η νέα διάταξη εισάγει ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πλαίσιο ρύθμισης, τμηματικής καταβολής με εβδομήντα δύο δόσεις. Υπάρχει, δηλαδή, μια διαδικασία, η οποία έρχεται να λειτουργήσει εναλλακτικά και με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος έχει φέρει αποτελέσματα, έχουν ρυθμιστεί πάνω από εξήντα δύο χιλιάδες υποθέσεις. Παρακολουθούμε με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ότι τα ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να βρουν τρόπο και να πάρουν ανάσες. Έρχονται, όμως, και οι εβδομήντα δύο δόσεις», είπε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε ότι «στη νέα ρύθμιση προβλέπεται σταθερό επιτόκιο, το οποίο αντικαθιστά προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, δίδοντας προβλεψιμότητα και βιωσιμότητα στη ρύθμιση».

«Σε έναν χρόνο, τέσσερα δισεκατομμύρια παραπάνω χρέη στην εφορία, με τις «ρυθμισάρες» που κάνατε», απάντησε ο Μιχάλης Κατρίνης και συνέχισε: «Τις κάνατε το 2021, τις κάνατε το 2022 και είχατε δεκαπέντε χιλιάδες από τέσσερα εκατομμύρια. Σε έναν χρόνο 2,2 δισεκατομμύρια περισσότερα «κόκκινα» δάνεια, 2 δισεκατομμύρια περισσότερα ληξιπρόθεσμα στον ΕΦΚΑ, 3,8 στην εφορία. Στον εξωδικαστικό εξήντα μία χιλιάδες έχουν ενταχθεί -όταν αθροιστικά χρωστούν πάνω από εφτά εκατομμύρια μητρώα, ΑΦΜ και δανειολήπτες. Εξήντα ένα χιλιάδες είναι ποσοστό τόσο 0,0… % με τις «ρυθμισάρες» της Κυβέρνησής σας. Σας προτείνουμε εκατόν είκοσι δόσεις με κούρεμα 30% και βέβαια, δεν το φέρνετε ποτέ για συζήτηση».

Οι… «ρυθμισάρες» προκάλεσαν όμως την αντίδραση του υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου.

««Ρυθμισάρες», «προγραμματάρες», «στελεχάρες» είναι ο υπερθετικός βαθμός που χαρακτηρίζει τον δημόσιο λόγο του ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατρίνη. Σε εσάς προσάπτω μόνο το πρώτο, τις «ρυθμισάρες». Τα άλλα τα έχουν πει άλλες και άλλοι συνάδελφοί σας. Όμως, τελικά, το μόνο που δεν είναι στον υπερθετικό είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Και θα σας πω γιατί δεν είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, δεν λέω ότι μένουν καθηλωμένα, αλλά πλέον κατεβαίνουν, όπως και η κατάταξή σας δημοκοπικά. Το «εκλογικά» θα το δούμε, έχουμε μέλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια αριστερή στροφή, μια στροφή στο λαϊκισμό», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ: «Είχατε εγκλωβίσει με τον Νόμο Κατσέλη -και σέρνατε τον κόσμο στα δικαστήρια γιατί δεν έβρισκε λύση- χιλιάδες δανειολήπτες. Εμείς ήρθαμε και όχι μόνο εφαρμόζουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου καθολικά, αλλά και ταυτόχρονα αναδρομικά, ενώ η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν όριζε κάτι τέτοιο. Είναι, δηλαδή, ανάλγητη η Κυβέρνηση αυτή που έφερε κάτι τόσο ριζοσπαστικό;».

«Χτίζουμε με τις εβδομήντα δύο δόσεις μια κουλτούρα πληρωμών, μια κουλτούρα ρευστότητας. Ενισχύουμε, αυτή τη στιγμή, τα ελληνικά νοικοκυριά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε: «Εμείς, λοιπόν, προσπαθούμε και προσπαθούμε εμπράκτως με εργαλεία συγκεκριμένα. Τώρα, αν εσείς θεωρείτε τις βοήθειες αυτές έναν τρόπο για να ειρωνευτείτε ή να αποδομήσετε, νομίζω ότι κινείστε εντελώς λάθος».