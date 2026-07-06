Μια δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans αποκάλυψε πώς μια τυχαία παρατήρηση κατά τη διάρκεια γυρισμάτων οδήγησε στη διάγνωση καρκίνου, λέγοντας πως η πλατφόρμα πιθανότατα της «έσωσε τη ζωή», όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Μικόμι Χοκίνα ήταν στα 20 της χρόνια όταν ένας άλλος δημιουργός περιεχομένου, συμπρωταγωνιστής της, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο στο στήθος της, την ώρα που γύριζαν μαζί προκλητικό υλικό, και την παρότρυνε να το ελέγξει.

Σήμερα, η 30χρονη Βελγίδα αναφέρει ότι η τυχαία αυτή ανακάλυψη ίσως αποδείχθηκε σωτήρια. Μετά την απώλεια των μαλλιών της λόγω χημειοθεραπείας, κατάφερε να ξαναχτίσει την αυτοπεποίθησή της μέσω του cosplay και να δημιουργήσει μια επιτυχημένη διαδικτυακή καριέρα με εξαψήφια έσοδα.

«Έπαθα καρκίνο στα 20 μου, κάτι που θεωρείται αρκετά νωρίς, αλλά ήταν γενετικό, οπότε εξαρχής οι πιθανότητες ήταν πολύ μεγαλύτερες», δήλωσε η Χοκίνα, η οποία έχει σχεδόν 2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. «Όταν άγγιξε το στήθος μου, παρατήρησε ότι υπήρχε κάτι εκεί. Και είπα: “Θεέ μου, τι εννοείς;”. Το άγγιξα και ένιωσα ένα μικρό σκληρό σημείο μέσα, οπότε μάλλον το OnlyFans μου έσωσε τη ζωή», ανέφερε.

Η Χοκίνα είναι φορέας του γονιδίου BRCA1, γεγονός που σημαίνει ότι είχε πολύ αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού., σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Έκανα την εξέταση όταν η μητέρα μου πέθανε από καρκίνο», είπε. «Είχα πολύ υψηλό κίνδυνο για επιθετικό καρκίνο του μαστού, αλλά ήμουν διστακτική να εξεταστώ. Όταν εκείνη πέθανε, σκέφτηκα: “Εντάξει, μάλλον ήρθε η ώρα”».

Τελικά επισκέφθηκε γιατρό, όμως η διάγνωση ήρθε λίγο πριν ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη, όπου σχεδίαζε να δημιουργήσει νέο περιεχόμενο. «Δύο ώρες πριν από την πτήση μου δέχθηκα το τηλεφώνημα ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά για καρκίνο», θυμήθηκε.

Παρόλα αυτά, ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να εργαστεί όπως είχε προγραμματίσει, καθώς οι γιατροί της είπαν ότι δύο εβδομάδες καθυστέρησης δεν θα ήταν καθοριστικές. Όταν επέστρεψε, ενημέρωσε τους φίλους και την οικογένειά της.

I was making sexy content when my co-star felt a lump in my breast – OnlyFans saved my life https://t.co/H4GIklLF7P pic.twitter.com/RZ1jNack7v — New York Post (@nypost) July 4, 2026

«Έκλαιγα πολύ, ειδικά όταν χρειάστηκε να κάνω το βήμα να κόψω τα μαλλιά μου», είπε. «Χάνεις τόσο πολλά και είχαν γίνει τόσο αραιά που αποφάσισα να τα κόψω κοντά». Η απώλεια των μαλλιών της λόγω της χημειοθεραπείας τη βοήθησε, όπως λέει, να κάνει ένα cosplay που πάντα ήθελε, υποδυόμενη τον Σαϊτάμα από το «One-Punch Man».

«Ήταν μια διασκεδαστική ευκαιρία, γιατί είχα τόσο πυκνά και μακριά μαλλιά που δεν θα μπορούσα ποτέ να τα κρύψω σωστά κάτω από σκουφάκι», ανέφερε. Η Χοκίνα εξήγησε ότι χρησιμοποίησε το μαύρο χιούμορ για να αντιμετωπίσει την ασθένειά της, ενώ βρήκε ακόμη και δημιουργικούς τρόπους να αξιοποιήσει τα μαλλιά που έχανε.

Όπως είπε, όταν άρχισε τη χημειοθεραπεία στα μέσα Μαρτίου, μέχρι το Πάσχα είχαν πέσει αρκετά μαλλιά ώστε να φτιάξει με αυτά μια «φωλιά», στην οποία έβαλε αυγά και ευχήθηκε «καλό Πάσχα». Η ίδια, που θα ήθελε κάποια μέρα να δημιουργεί κοστούμια για ταινίες, αναφέρει ότι το cosplay τη βοήθησε στις δύσκολες στιγμές.

«Αγαπώ τους χαρακτήρες που υποδύομαι. Δεν με ελκύουν μόνο οι ηρωικοί χαρακτήρες, αλλά ταυτίζομαι με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους», είπε.

Η Χοκίνα πρόσθεσε ότι οι φωτογραφίες με τα κοστούμια αποτελούν κυρίως προσωπικά πρότζεκτ πάθους, ενώ τα περισσότερα χρήματά της προέρχονται από το περιεχόμενο που δημιουργεί στο OnlyFans.

«Το αγαπώ. Κρατάω τους θαυμαστές μου χαρούμενους και μετέτρεψα το χόμπι μου σε δουλειά», κατέληξε.