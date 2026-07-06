Πορτογαλία και Ισπανία κοντράρονται στο Ντάλας για μια θέση στους «8» του Μουντιάλ 2026, με τους Πορτογάλους να φτάνουν μια ανάσα από το γκολ.

Συγκεκριμένα, στο 41ο λεπτό του αγώνα, ο Μέντες έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ δεξιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στον Πόρο και μετά στο οριζόντιο δοκάρι της Ισπανίας.

Εκεί που έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα έλυναν τις διαφορές τους στην παράταση, η Ισπανία κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Μικέλ Μερίνο ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο ματς μετά από κάθετη του Φεράν Τόρες μπήκε στην περιοχή της Πορτογαλίας και πλάσαρε ιδανικά για το 0-1.